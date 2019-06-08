تقرير صادم.. 23 مليون ذكر تزوجوا قبل سن الـ15

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

طفل من إفريقيا الوسطى

في تقرير صادم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم السبت، قالت إن حوالي 115 مليون فتى ورجل في مختلف أنحاء العالم تزوجوا وهم أطفال، بينهم 23 مليون طفل تزوجوا قبل بلوغهم سن الـ15، موضحة أن العدد المقدر لإجمالي حالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليون حالة. واستندت "يونيسيف" في دراستها - التي تعد أول تحليل حول رعاية الأطفال- إلى معلومات من 82 دولة. وعلقت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، على الأمر، بقولها: "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".

وأضافت فور: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الـ30 لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، علينا أن نتذكر أن تزويج الفتيان والفتيات يتعارض مع المنصوص عليها في الاتفاقية، ومن خلال إجراء مزيد من البحوث يمكننا إنهاء هذا الانتهاك". وعن مناطق انتشار زواج الأطفال، أوضحت الدراسة أن زواج الذكور من الأطفال ينتشر في إفريقيا