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تقرير صادم.. 23 مليون ذكر تزوجوا قبل سن الـ15

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
طفل من إفريقيا الوسطى
طفل من إفريقيا الوسطى
في تقرير صادم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم السبت، قالت إن حوالي 115 مليون فتى ورجل في مختلف أنحاء العالم تزوجوا وهم أطفال، بينهم 23 مليون طفل تزوجوا قبل بلوغهم سن الـ15، موضحة أن العدد المقدر لإجمالي حالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليون حالة. واستندت "يونيسيف" في دراستها - التي تعد أول تحليل حول رعاية الأطفال- إلى معلومات من 82 دولة. وعلقت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، على الأمر، بقولها: "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".
وأضافت فور: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الـ30 لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، علينا أن نتذكر أن تزويج الفتيان والفتيات يتعارض مع المنصوص عليها في الاتفاقية، ومن خلال إجراء مزيد من البحوث يمكننا إنهاء هذا الانتهاك". وعن مناطق انتشار زواج الأطفال، أوضحت الدراسة أن زواج الذكور من الأطفال ينتشر في إفريقيا
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حريق ضخم في ميناء إيراني.. وتدمير 4 قوارب

شب، اليوم الجمعة، حريق هائل في رصيف ميناء "نخل تقي"، التابع لمقاطعة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، وهي منطقة معروف عنها أنها غنية بالنفط، كما أن "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، فيما أوضحت مصادر، لوكالة "روسيا اليوم"، أن الحريق أسفر عن احتراق 4 قوارب لشحن البضائع بالكامل، وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، أما التلفزيون الإيراني فأوضح أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
بوتين (3)

بوتين: إزاحة «هواوي» أول حرب تقنية في العصر الحديث

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن محاولات إزاحة "هواوى" من الأسواق يعد الحرب التقنية الأولى فى العصر الحديث، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. واقترح بوتين، في كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي، الذى يشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينج، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، تأسيس بنك دولى للمعلومات، مؤكدا أن هناك داعين لإنشاء عالمين ينفصل كل منهم عن الأخر وتتسع الفجوة بينهما، وشدد على أن "الدولار أصبح وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها".
سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

مواجهة مرعبة بين مدمرة روسية وسفينة أمريكية ببحر الصين

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها. ونسبت الوكالة إلى البحرية الروسية، القول إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف. وتابعت "المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".
نفط-في-اليمن

تنسيق الإجراءات بين روسيا والسعودية في صفقة «أوبك»

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو والرياض تتفهمان بشكل متشابه الوضع في سوق النفط، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك+. وقال "نوفاك": "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، ونحن نتفهم على قدم المساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".
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سامح-شكرى (2)

وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
السفير-محمد-إدريس-مندوب-مصر-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-في-نيويورك (2)

رسالة مصرية لدول العالم: أوقفوا أي دعم للإرهاب فورا

وجهت مصر رسالة واضحة من داخل مقر الأمم المتحدة، شددت فيها على ضرورة التوقف الفوري عن أي دعم للإرهاب وبأي شكل، إذ أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي تترأسه السعودية ويضم في عضويته عددا من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضمنها مصر، مشددا على دور المركز المهم في القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص التمويل.
سامح-شكرى (2)

مصر: نتحمل سنويا 260 مليون دولار من أجل اللاجئين

أكد السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، التزام مصر بمواصلة تقديم كافة أشكال الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المواطنون المصريون، في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصرى ومحدودية الدعم الدولي، جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال حفل إطلاق "فصل مصر" في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، استجابة للأزمة السورية 2019 - 2020، بمقر وزارة الخارجية.
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