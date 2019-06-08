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لماذا تراجع ترامب عن الحرب التجارية مع المكسيك؟

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك، وذلك في أعقاب إعلانه التوصل لاتفاق تجاري خلال الأيام القليلة الماضية
تحرير:محمود نبيل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
ترامب
ترامب
اختلفت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة في تفسير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن خطته لفرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية، إذ يراه البعض نتيجة لتوصله إلى اتفاق يتعلق بالهجرة غير الشرعية مع جارته الجنوبية. وأعلن ترامب عبر تويتر، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية الغربية، إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا بالدرجة الكافية للأوساط التي ترى أن الضغوط الداخلية هي التي أسهمت في عدوله عن قراره.
ترامب قام بالتغريد بعد ساعات من إنهاء رحلته في أوروبا، وبعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة والصعبة في بعض الأحيان بين المسؤولين الأمريكيين والمكسيك في واشنطن. قبل 2020.. ترامب يشعل ملف تمويل الجدار مجددا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن تهديد الرئيس بفرض رسوم جمركية محتملة على أكبر شريك تجاري
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علم المثليين

في شهر الفخر.. ممنوع رفع علم المثليين بسفارات واشنطن

يعتبر شهر يونيو من كل عام عند المثليين "شهر الفخر"، وفي هذه المرة رفضت الإدارة الأمريكية، طلبات بعض سفاراتها برفع علم المثلية (العلم الشهير بألوان قوس قزح)، أعلى ساريات العلم فوق مبانيها. وقالت مصادر دبلوماسية في سفارات 4 دول هي: إسرائيل، البرازيل، ألمانيا، ليتوانيا، إنهم من بين من تقدموا بهذا الطلب إلا أنه تم رفضه، وهذا لا يعني منع رفع العلم على الإطلاق، لكن الرفض يقضي بمنع رفعه مكان سارية العلم، على أنه يسمح للبعثات الدبلوماسية برفع العلم داخل المبنى أو على الجدران الخارجية، وذلك وفقا لما نقلته قناة "إن بي سي".
نفط ايران

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركات النفط في إيران

قررت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية. واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للحرس الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، 10 مشاريع بـ22 مليار دولار، أي 4 أضعاف الميزانية للحرس الإيراني.
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ترامب يُعلن: وقف الرسوم الجمركية على المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدّد بفرضها على مكسيكو "تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى". وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك، الرسوم الجمركية التي كان مقرّرًا فرضها من قبل الولايات المتحدة ضدّ المكسيك، تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمى"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
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صحيفة: أحمد أحمد أول رئيس اتحاد إفريقي متهم بالتحرش

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على اتهامات التحرش الجنسي الموجهة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، عقب مثوله للتحقيق أمس فى العاصمة الفرنسية باريس، في اتهامات تتعلق بوقائع فساد. وذكر الصحيفة، أنه منذ بداية العام الجاري تورط مدربون ومسؤولون ينتمون لخمس دول على الأقل في أربع اتحادات قارية في اتهامات من قبل لاعبات بوقائع تطورت من تحرش إلى حالات اغتصاب. وأنكر أحمد أحمد، اتهامات تحرش من قبل عدد من السيدات، منذ توليه منصبه خلفًا للكاميروني عيسى حياتو عام 2017.
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بسبب المكسيك.. ترامب يلجأ لفرض حالة طوارئ جديدة

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزًا عن إيجاد الصيغة النهائية والحل الأمثل للوفاء بأحد أبرز وعوده الانتخابية، الذي يتمثل في القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة على نحو يهدد الاقتصاد الأمريكي. واتخذ الرئيس ترامب على مدى عامين ونصف العام تقريبًا في السلطة عددا غير قليل من القرارات التي كان يسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول النهائية لتلك المسألة الشائكة، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ في البلاد خلال فبراير الماضي، لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ترامب

قرارات ترامب ضد المكسيك تهدد سوق السيارات الأمريكي

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المكسيكية هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، حيث ستفرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 5% على جميع السلع القادمة إلى المكسيك من المكسيك اعتبارًا من 10 يونيو، على أن تصل إلى 25% في الأول من أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية ستفرض على جميع البضائع المكسيكية، فإن قطاع السيارات سيكون هو الأكثر تأثرا.
دونالد ترامب

ترامب ينهي سياسات تاريخية لاستقبال المهاجرين بأمريكا

أولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية رئاسته للبيت الأبيض اهتمامًا كبيرًا بالمهاجرين وأعدادهم خلال العامين الماضيين، وحاول أن يقدم عددا من مشروعات القوانين، التي تضع ضوابط تتلاءم مع سياساته الداخلية بشكل واضح. آخر محاولات الرئيس الأمريكي لوضع تلك الضوابط التي تتناسب معه، كانت عندما قدم منذ أيام مشروع قانون يتناول أسباب قبول المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اعتراضه على بعض الأمور متناغمًا مع أفكاره التي كشف عنها خلال السنوات التي سبقت ترشحه.
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«هل تحارب أمريكا إيران؟».. إجابة غامضة من ترامب

وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران مؤخرا، مع تلميحات إلى اندلاع حرب بين البلدين، لم تكن تمر أول فرصة تواصل مباشر للصحفيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أثناء استقباله الرئيس السويسري في البيت الأبيض، إلا ويوجه إليه سؤالا حول ما إذا كانت واشنطن في طريقها للحرب ما طهران، وعلى الفور رد ترامب، بإجابة لم تكن واضحة أو صريحة، إذ اكتفى بالإشارة إلى أنه "يأمل ألا تندلع الحرب مع إيران"، جاء ذلك بعد ساعات من كشف صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية، عن طبيعة المعلوامت التي دفعت واشنطن لإرسال قوة عسكرية ضارب لشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني.
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