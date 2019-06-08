لماذا زوجة محمد صلاح سر نجاحه؟..تقارير إنجليزية تكشف

وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ويدين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالفضل في النجاحات التي حققها في الملاعب الأوروبية إلى دعم زوجته الكبير له في مسيرته

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

محمد صلاح وزوجته

دائمًا يخطف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الأضواء إليه، وتحديدًا منذ أن انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 آتيًا من صفوف روما الإيطالي، ليبدأ في تقديم مستويات خيالية مع الريدز وينجح في موسمه الأول في الظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وهو رقم قياسي في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، ليصبح صلاح حديث كل الصحف العالمية. وواصل صلاح تألقه هذا الموسم وقاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن للمرة الأولى لم يكن صلاح هو محور الاهتمام الأساسي في صفحة «Soccer Stories».

بدونها لم يكن محمد صلاح بتلك الروعة، كيف تمكنت "ماجي صلاح" من احتلال قلب واحد من أفضل اللاعبين في العالم؟ هذا هو السؤال الذي طرحته صفحة "Soccer Stories" في الفيديو الخاص الذي أنتجته للتحدث عن زوجة نجم المنتخب الوطني، وبدأ الفيديو بأنه "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة"، فهناك جيورجينا مع كريستيانو رونالدو