جريمة

ضحية الثانوية.. جُرعة مسكنات تقتل طالبة في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تناولها جرعة زائدة من المُسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق، وذلك قبل ساعات من بدء امتحاناتها، حيث شعرت بألم في البطن، ولما حاولت التخلص منه بالمُسكنات أفرطت في الجرعة لتلقى حتفها على الفور، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «أبو كبير» المركزي، يفيد بوصول فتاة تُدعى «أ.م.م» في الثامنة عشرة من عمرها، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيمة بقرية «هربيط» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، جثة هامدة؛ إثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات
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حملة-اشغالات-

«أمن الجيزة» ترفع الإشغالات بعد احتفالات العيد

حملات إزالة وملاحقات أمنية قامت بها قوات أمن الجيزة، للقضاء على الإشغالات والتعديات التى تعيق حركة السير بشارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت الحملات التي شاركت فيها كل القطاعات والإدارات التابعة للمديرية، بتحرير 157 مخالفة تعد وإشغال طريق، وإزالة 220 طن قمامة، فيما تم ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء، وتنفيذ 18 حكما قضائيا، والقبض على هارب من تنفيذ متهم صادر بحقه قرار ضبط وإحضار، وفي المنطقة الأثرية تم ضبط 30 مشتبها به، و5 من الخيالة، وبائع متجول، وجار العرض على النيابات المختصة.
حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
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كلية اداب جامعة المنصورة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
طعن-بالسكين

إخلاء سبيل أم قتلت طفلها «اللعبي» في الشرقية

أصدر المستشار حازم بشير، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، بسبب «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نافذة بقلبه أودت بحياته، بينما استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل، أمس السبت، قبل أن يؤيد القاضي القرار من جديد.
طعن

ضربته في قلبه.. إخلاء سبيل أم قتلت طفلها في الشرقية

أصدر المستشار عبدالناصر علي، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، لا لشيء إلا لأجل «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نفاذة بقلبه أودت بحياته.
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