إرهاب

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين في مداهمة بالعريش

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
قوات الأمن في العريش - صورة أرشيفية
قوات الأمن في العريش - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم كمين العريش، والعثور على أسلحة وأحزمة ناسفة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش، والذي وقع صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش.
وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة. اقرأ أيضا| معركة شرسة بين الأمن والإرهابيين في شمال سيناء وتصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لهجوم جديد
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الشرطة الامريكية

«يؤيد داعش».. من حاول تفجير «تايمز سكوير»؟

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابل

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
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تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
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ما مستقبل الحركة الإسلامية بعد الإطاحة بالبشير؟

تثار التساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية بالسودان، وحزب المؤتمر المنبثق منها، بعدما حكم ممثلها في السلطة عمر البشير، البلاد لثلاثة عقود، انتهت بالإطاحة به بعد انتفاضة شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي، وتطورت الأحداث بعدها، لتصل لذروتها في 11 أبريل، حيث استجاب عوض بن عوف وزير دفاع البشير، لمطالب الجماهير بالتدخل لإزاحته.. ولم يصدر بحق الحركة أي قرارات من المجلس العسكري الحاكم، لحظرها أو عزل أعضائها بأجهزة الدولة، وسط صمت قادتها تجاه الأحداث السياسية التي مر بها السودان مؤخرا، بينما بدأت كيانات جديدة سياسية تنبثق منها، وتعلن عن نفسها، برؤى مشابهة.
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داعش

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
تويتر

«تويتر بوت».. حسابات آلية لنشر الإسلاموفوبيا بأوروبا

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المنبر الأول لكل من أراد نشر أفكار التطرف، وبث خُطب الكراهية، وجذب المزيد من الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية، ولم يَعُد توجيه رأي معين أو نشر فكرة بعينها بكثافة بالشيء الصعب، بعدما اُستخدم "البوت الآلي"، وخصوصًا على موقع "تويتر" لنشر تغريدات مُمنهجة مكثفة ضد المسلمين؛ ما أسهم في زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، الأمر الذي جعل "تويتر" تحذف 70 مليون حساب وهمي في منتصف العام الماضي، ومع ذلك تنشط هذه الحسابات من جديد.
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الإرهاب الاقتصادي.. ضربات موجعة تُسقط الدول أحيانا

تتعمد أيادي الإرهاب ضرب المصالح الاقتصادية في بعض الدول على سبيل تنفيذ مخططها المُوجع، وتحقيق هدفين سلبيين للدول المقصودة، أولهما نشر الذعر والرعب بين الأبرياء، والآخر يتلخص في الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وتكبيدها خسائر من شأنها الإيقاع بالدول، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، ويخشى العالم استمرار الجماعات الإرهابية في السير على الوتيرة نفسها، واعتماد الإرهاب أهدافًا اقتصادية لضربها، تتسبب في النهاية في أزماتٍ عالمية في بعض الأحيان.
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أبرز صحفيين اليمين المتطرف الذين حظرهم فيسبوك

أول من أمس الخميس، أعلن فيسبوك عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط، ومن وقت لآخر يحظر الفيسبوك حسابات وصفحات لشخصيات أو مؤسسات متطرفة، أتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لبث سموم أفكارها، كان آخرها حظر حسابات الانستجرام لقيادات قوات الحرس الثوري الإيراني، ومع تزايد انتقادات موقع الفيسبوك لحظره حسابات الإرهابيين في الوقت نفسه، تسمح لليمين المتطرف ببث أفكاره، حظر فيسبوك العديد من رواده وغيرهم في الآونة الأخيرة، فما هي توجهاتهم؟
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