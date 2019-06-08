الداخلية: مقتل 4 إرهابيين في مداهمة بالعريش
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
قوات الأمن في العريش - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم كمين العريش، والعثور على أسلحة وأحزمة ناسفة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش، والذي وقع صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش.
وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
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وتصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لهجوم جديد
وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
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وتصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، فجر اليوم الجمعة، لدى إطلاق عناصر إرهابية النار على كمين.
واستشهد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأربعاء الماضي، وقالت الوزارة إن عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا بجنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين. (التفاصيل)