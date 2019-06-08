الداخلية: مقتل 4 إرهابيين في مداهمة بالعريش

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

قوات الأمن في العريش - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم كمين العريش، والعثور على أسلحة وأحزمة ناسفة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش، والذي وقع صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش.

وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة. اقرأ أيضا| معركة شرسة بين الأمن والإرهابيين في شمال سيناء وتصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لهجوم جديد