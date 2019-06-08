21 سيارة إسعاف لتأمين لجان الثانوية العامة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

إسعاف - صورة أرشيفية

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم السبت، إنه تم الدفع بأطباء وزائرات صحيات بالتعاون مع التأمين الصحي داخل لجان الثانوية العامة وتزويدهم بجميع الأدوية الخاصة بالطوارئ والمستلزمات وكل التجهيزات تحسبًا لأي ظروف يتعرض لها الطلاب داخل اللجان تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف. من جانبه أعلن الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف ببني سويف، أنه تم الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة والبالغ عددها 49 لجنة.

وأوضح عساف، في تصريحات خاصة، أن سيارات الإسعاف المشاركة في تأمين لجان الثانوية العامة مجهزة بعناية مركزة وبأحدث الأجهزة من التنفس الصناعي وأجهزة إزالة الرجفان المتطورة المستخدمة في حالات توقف القلب. وشدد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على رؤساء المدن ضرورة المتابعة على مدار الساعة، والتأكد