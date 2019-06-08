صحف سعودية: ماي تغادر المحافظين وقوات حفظ سلام لليمن

الصحف كشفت عن فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران تستهدف الحرس الثوري، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف أكبر شركة قابضة للبتروكيماويات تابعة لـ"الحرس"

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة من رئاسة الحزب المحافظ، كما استعرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت أمس رئاسة حزب المحافظين، معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة لتنفيذ "بريكست". وبعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، ستبقى ماي في مهامها حتى تعيين حزب المحافظين خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.

وبعد أن نفدت وسائلها لتجنب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية، أُرغمت ماي على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر بعد أن كان مقرراً في الأصل في 29 مارس الماضي. وعاقب البريطانيون حزب المحافظين على هذا التأخير في تنفيذ بريكست في صناديق الاقتراع، إذ إنه حلّ في المركز الخامس في الانتخابات

وبعد أن نفدت وسائلها لتجنب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية، أُرغمت ماي على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر بعد أن كان مقرراً في الأصل في 29 مارس الماضي.

وعاقب البريطانيون حزب المحافظين على هذا التأخير في تنفيذ بريكست في صناديق الاقتراع، إذ إنه حلّ في المركز الخامس في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 23 مايو.



وتحت عنوان (تيريزا ماي تدير ظهرها لـ"بريكست" وتترك المهمة لواحد من 11 مرشحاً لخلافتها)، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن استقالة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من منصب زعامة حزب المحافظين الحاكم دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، لكنها ستبقى في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.



وفي المملكة المتحدة يتولى منصب رئاسة الوزراء زعيم الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان. وأوضح المتحدث باسم ماي أنه خلال الأسابيع القادمة، ستواصل ماي "العمل من أجل شعب هذا البلد. أما فيما يخصّ بريكست، فقد أشارت ماي إلى أنه لن يترتب عليها هي الدفع بهذه الآلية إلى الأمام، لكن سيكون على خلفها القيام بذلك".



وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضمّ السباق لخلافتها. ومن بين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو الأوفر حظاً النائب المحافظ بوريس جونسون الذي شغل منصب رئيس بلدية لندن ووزير الخارجية في السباق وهو قائد معسكر مؤيدي بريكست.



وأوضحت صحيفة "الحياة" أن رحيل ماي تزامن مع تصاعد نفوذ "حزب بريكست" بزعامة نايجل فاراج. وتصدره نتائج الانتخابات الأوروبية الشهر الماضي، بنسبة 31,6 في المئة من الأصوات. لكن الحزب فشل في دخول مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، في الانتخابات النيابية الفرعية التي نُظمت الخميس في بيتربورو شرق بريطانيا، فيما نجح حزب العمال المعارض في الحفاظ على مقعده.



وتحت عنوان "تشديد العقوبات الأمريكية لخنق الحرس الإيراني"، أفادت "الشرق الأوسط" بأنه قبل أيام من زيارة يُنتظر أن يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران في مهمة للتوسط في المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على "ليونة" في موقف الأخيرة، فرضت واشنطن، أمس، عقوبات جديدة على طهران تستهدف أساساً "الحرس الثوري".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف أكبر شركة قابضة للبتروكيماويات تابعة لـ"الحرس"، وأكثر من 39 شركة تابعة لها، ووكلاء المبيعات.

وقالت الوزارة إن مجموعة البتروكيماويات تقدم الدعم المالي لشركة "خاتم الأنبياء"، وهي المجموعة الهندسية التابعة لـ"الحرس".

وشملت العقوبات 39 شركة كيماويات فرعية تنتج 40 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، ومسؤولة عن 50 في المائة من إجمالي الصادرات البتروكيماوية الإيرانية.



تناولت صحيفة "الجزيرة" تقديم مندوبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة مساء أمس إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو الماضي قبالة ميناء الفجيرة.



وتحت عنوان "قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب القديمة"، أبرزت "عكاظ" دعوة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، "نظام الحمدين" إلى تبني توجه جديد يعيد بلاده إلى محيطها الخليجي، وقال في تغريدة على "تويتر" أمس الجمعة: "كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة".



تناولت "عكاظ" الشأن اليمني تحت عنوان "مجلس الأمن يدرس إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن"، حيث أوضحت أن مصادر مطلعة كشفت أمس، أن أعضاء في مجلس الأمن الدولي يفكرون جدياً في إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار خصوصاً أن تفويض المراقبين الدوليين الحاليين ينتهي نهاية شهر يونيو الجاري.

وسيقدم المبعوث الأممي مارتن جريفيث سيقدم إحاطته في 17 يوليو ولكن كثيرين من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم بريطانيا، بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (أي قوات حفظ سلام مسلحة) إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار، موضحاً أن الأمم المتحدة تضغط على الحوثيين لدفعهم للتعاون وطلبت وساطة سلطنة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.

وفي أعنف مواجهات منذ هدنة ديسمبر العام الماضي، اندلعت اشتباكات أمس الجمعة في شرق الحديدة ومديرية التحيتا استخدمت فيها ميليشيا الحوثي المدافع والقذائف الصاروخية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مواجهات عنيفة شهدتها أحياء 7 يوليو وشارع الخمسين وسوق الحلقة وامتدت حتى شارع التسعين شرق مدينة الصالح، مضيفة أن الميليشيات استخدمت الصواريخ والقذائف المدفعية من داخل الأحياء السكنية نحو مواقع الجيش الوطني ما دفعه للرد عليها والتصدي للتسللات الحوثية.