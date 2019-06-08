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صحف سعودية: ماي تغادر المحافظين وقوات حفظ سلام لليمن

الصحف كشفت عن فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران تستهدف الحرس الثوري، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف أكبر شركة قابضة للبتروكيماويات تابعة لـ"الحرس"
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة من رئاسة الحزب المحافظ، كما استعرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت أمس رئاسة حزب المحافظين، معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة لتنفيذ "بريكست". وبعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، ستبقى ماي في مهامها حتى تعيين حزب المحافظين خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.
وبعد أن نفدت وسائلها لتجنب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية، أُرغمت ماي على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر بعد أن كان مقرراً في الأصل في 29 مارس الماضي. وعاقب البريطانيون حزب المحافظين على هذا التأخير في تنفيذ بريكست في صناديق الاقتراع، إذ إنه حلّ في المركز الخامس في الانتخابات
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صحف الإمارات: عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تصدرت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "البيان" أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرضها عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني.
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الإمارات: ما حدث في فض اعتصام السودان «مذبحة»

أعربت دولة الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن قلقها إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق. ويتعرض القادة العسكريون في السودان لضغوط بعد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل. ووتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام الإثنين الماضي، بحسب "مونت كارلو الدولية". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أن أكثر من 100 شخص قتلوا منذ الإثنين خلال عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، من جانبهم أعلن قادة الاحتجاج رفضهم دعوة رئيس المجلس العسكري للتفاوض.
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اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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معارضة السودان تقبل وساطة إثيوبيا مقابل 6 شروط

نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المعارضة السودانية، قوله إنهم قبلوا بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أنها طرحت بعض الشروط في مقابل ذلك، وتتمثل في: الاعتذار عن الجرم المرتكب، الاعتراف بجريمة فض الاعتصام، إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، إتاحة الحريات، رفع الحظر عن الإنترنت، سحب المظاهر العسكرية من الشارع، مؤكدا أن المعارضة ترفض الحديث في أي شأن قبل تنفيذ هذه الشروط.
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
ميليشيات-الحوثى

الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة

تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.
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صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
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