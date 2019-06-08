سقوط مروحة على رأس طالب في لجنة الثانوية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

صورة أرشيفية

أصيب طالب يدعى "محمود أحمد عبد الهادي" بجروح قطعية في الرأس، بمدرسة بطرة الثانوية بنين، التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة سقوط مروحة سقف على رأسه، في أثناء أداء امتحان اللغة العربية، أولى مواد ماراثون الثانوية العامة. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة شربين، بوصول الطالب محمود أحمد الهادي، إلى مستشفى شربين العام مصابا بجرح قطعي طوله 2 سم، واشتباه سقوط شيء على رأسه، وذلك عبر سيارة الإسعاف من لجنة الامتحانات.

وأشار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إلى إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، لتوفير الرعاية اللازمة للطلاب، لافتا إلى استقرار حالة الطالب بعد إجراء الإسعافات اللازمة له. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 منهم بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي