رياضة

استبعاد محمد صلاح والنني من ودية تنزانيا

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا المقررة يوم 13 يونيو الجاري، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما طلب الثنائي فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
ويواصل المنتخب تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، على أن يخوض الفراعنة تدريبا اليوم في الصباح وآخر في السابعة والنصف مساءً بالملعب الفرعي لبرج العرب، استعدادًا لودية تنزانيا المقرر لها 13 يونيو الجاري. وكان
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ويليان يعوض غياب نيمار المصاب في كوبا أمريكا

اختار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، نجم تشيلسي ويليان، للانضمام إلى قائمة السليساو التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البرازيل، وذلك لتعويض نجم الفريق نيمار، والذي عانى من إصابة قوية في الكاحل في مباراة ودية أمام قطر منذ أيام، ليتأكد غيابه عن البطولة، وكانت هناك الكثير من الخيارات أمام تيتي لتعويض نيمار أبرزها فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا لاعب توتنهام، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على خبرة ويليان، والذي خاض آخر مباراة يوم 29 مايو الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال في باكو.
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الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي

يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
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