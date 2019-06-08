استبعاد محمد صلاح والنني من ودية تنزانيا

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

محمد صلاح

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا المقررة يوم 13 يونيو الجاري، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما طلب الثنائي فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويواصل المنتخب تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، على أن يخوض الفراعنة تدريبا اليوم في الصباح وآخر في السابعة والنصف مساءً بالملعب الفرعي لبرج العرب، استعدادًا لودية تنزانيا المقرر لها 13 يونيو الجاري. وكان