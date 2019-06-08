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بعد تراجع التضخم.. لماذا لم تنخفض أسعار الفائدة؟

يشجع انخفاض سعر الفائدة المستثمرين على الاقتراض من البنوك مع التكلفة المنخفضة للفائدة، ومن ثم ضخ المزيد من الاستثمارات وإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة
تحرير:أمل نبيل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
البنك المركزي
البنك المركزي
ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم 23 من مايو الماضي، وجاء تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري رغم تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال مارس 2019. وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض. وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
وأثار قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة تساؤلات عدة عن موعد تخلي البنك المركزي عن سياسته النقدية التشددية واتباع سياسة أكثر مرونة وجذبا للاستثمارات من خلال خفض أسعار الفائدة، خاصة أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يعد عائقا أمام نمو الاستثمارات المباشرة في مصر، بحسب اقتصاديين. العوامل التي دفعت البنك المركزي
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دولارات

5 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتكوّن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
سبائك ذهبية

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
قناة السويس

قناة السويس تحول للخزانة العامة 72 مليار جنيه

قال قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، إن هيئة قناة السويس حققت العام المالي الحالي 2018- 2019، أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، وحولت هذا العام 72.2 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي. وحققت إيرادات قناة السويس زيادة ملحوظة بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالى 2018- 2019، مقابل نحو 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، بنسبة نمو 40.4%.
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ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا. و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.
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أسعار-الفائدة (2)

هذه الأسباب تدفع الجنيه للاستقرار أمام الدولار

توقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بأكثر من 115 قرشا منذ بداية عام 2019، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
أسعار-الفائدة (2)

بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
الاقتصاد-المصري

3 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
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بعد زيادة الكهرباء.. هل يخفض المركزي أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء. وقررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الماضي، نهاية شهر أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستويَى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
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