كورتوا ومدرب بلجيكا يرحبان بهازارد في ريال مدريد

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

إيدين هازارد

رحب الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا بوصول النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد، وذلك بعد أن لعب الثنائي معًا في صفوف تشيلسي كما يلعبان معًا أيضًا في صفوف المنتخب البلجيكي، ورحل كورتوا الصيف الماضي إلى الفريق الملكي، ليلحق به هازارد هذا الصيف في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وغرد كورتوا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "مرحبًا بك في النادي الأفضل بالعالم"، ويوجد الثنائي حاليا مع المنتخب البلجيكي الذي يستعد لمواجهة كازخستان اليوم ومواجهة أسكتلندا يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.

وبدوره قال روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا عن انضمام هازارد إلى ريال مدريد: "إيدين لاعب يخدم الفريق، ويلتزم كثيرًا بما يحتاج إليه فريقه، هو يملك موهبة كبيرة من الصعب إيجادها في أي لاعب آخر بسهولة". وأضاف: "أكثر الأمور المفاجئة بالنسبة لي هي درجة التأثير التي يتركها في كل مباراة، هو لاعب يتمتع بمستوى