حالتا إغماء بين طالبات الثانوية العامة في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

صورة أرشيفية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثاني حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، إذ غابت عن الوعي طالبة تدعى "آية مجدي شحاتة - 17 عامًا"، بالصف الثالث الثانوي، في مدرسة اللاوندي الإعدادية التابعة لإدارة أجا التعليمية، بعدما استقبل مستشفى السنبلاوين العام الطالبة "سماح سمير عبد المحسن حسن"، من لجنة ثانوية عامة، مدرسة أحمد لطفى السيد التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، مصابة بحالة إغماء، وتبين أن الطالبة من قرية ميت غريطة وتعاني من ضغوط وتوتر الامتحان وتم إفاقتهما.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس التي بها لجان ثانوية عامة مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب، وممرضة موجودين بشكل دائم للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642