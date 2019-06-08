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حالتا إغماء بين طالبات الثانوية العامة في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثاني حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، إذ غابت عن الوعي طالبة تدعى "آية مجدي شحاتة - 17 عامًا"، بالصف الثالث الثانوي، في مدرسة اللاوندي الإعدادية التابعة لإدارة أجا التعليمية، بعدما استقبل مستشفى السنبلاوين العام الطالبة "سماح سمير عبد المحسن حسن"، من لجنة ثانوية عامة، مدرسة أحمد لطفى السيد التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، مصابة بحالة إغماء، وتبين أن الطالبة من قرية ميت غريطة وتعاني من ضغوط وتوتر الامتحان وتم إفاقتهما.
وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس التي بها لجان ثانوية عامة مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب، وممرضة موجودين بشكل دائم للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642
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اولياء-الامور-امام-لجان-امتحانات-الثانوية-العامة-فى-مطروح

أمهات مصر يتحدين «شاومينج»: أغراضكم خبيثة

وجهت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة لصفحات "شاومينج تغشش ثانوية عامة"، المنتشرة عبر موقع "فيسبوك"، تقول فيها: "لم نلتفت لتسريباتكم التي تهدف لخلق حالة من التوتر والقلق والبلبلة لأولياء الأمور والطلاب"، مضيفة أن صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تريد خلق حالة من التوتر والقلق للطلاب وأولياء أمورهم، وتهدف لإحراج وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بتأمين الامتحانات، مطالبة بتتبع المسؤولين عن هذه الصفحات وغلقها ومحاسبتهم وتوقيع أقصلا عقوبة عليهم.
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غشاش وغبي.. مصور امتحان العربي نشر رقم جلوسه بالخطأ

في واقعة فردية من نوعها نجحت من خلاله فريق مكافحة الغش الإلكتروني من ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية ونشره على موقع "فيسبوك" بعد مرور نصف ساعة من اللجان، إذ صور الطالب الامتحان من داخل اللجنة، متناسيا في أثناء التصوير أنه يضع رقم جلوسه بجانب كراسة البوكليت ومدون عليها اسم اللجنة والمحافظة، فضلا عن رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت، ما سهل على فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ضبط الطالب، في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
امتحانات الجامعات

نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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التعليم: ضبط طالب بدمياط صور امتحان اللغة العربية

تمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، من تتبع ورصد الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية ونشره على صفحات الغش عبر موقع "فيسبوك"، وكان الطالب يؤدي الامتحان في لجنة بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة.
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سقوط مروحة على رأس طالب في لجنة الثانوية بالدقهلية

أصيب طالب يدعى "محمود أحمد عبد الهادي" بجروح قطعية في الرأس، بمدرسة بطرة الثانوية بنين، التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة سقوط مروحة سقف على رأسه، في أثناء أداء امتحان اللغة العربية، أولى مواد ماراثون الثانوية العامة. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة شربين، بوصول الطالب محمود أحمد الهادي، إلى مستشفى شربين العام مصابا بجرح قطعي طوله 2 سم، واشتباه سقوط شيء على رأسه، وذلك عبر سيارة الإسعاف من لجنة الامتحانات.
سيارة -اسعاف

21 سيارة إسعاف لتأمين لجان الثانوية العامة ببني سويف

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم السبت، إنه تم الدفع بأطباء وزائرات صحيات بالتعاون مع التأمين الصحي داخل لجان الثانوية العامة وتزويدهم بجميع الأدوية الخاصة بالطوارئ والمستلزمات وكل التجهيزات تحسبًا لأي ظروف يتعرض لها الطلاب داخل اللجان تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف. من جانبه أعلن الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف ببني سويف، أنه تم الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة والبالغ عددها 49 لجنة.
امتحانات-ثانويه-عامة

نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا صحة لتسريب اللغة العربية

أكد الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لما تردد حول تسريبات امتحان اللغة العربية، نافيا كل ما يثار حاليا حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات المخالفة. ونصح نائب رئيس الامتحانات، الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات المغرضة التي تهدف لإثارة البلبة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، والتركيز في التحصيل قبل الامتحان منعا لتشتيت ذهنهم.
مترو الأنفاق

4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة

تنطلق امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، صباح غد السبت، وسط استعدادات كبيرة ومكثفة على كافة المستويات، من بينها مترو الأنفاق، إذ أعلنت إذ أعلنت الشركة، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة في الخطوط الثلاثة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء ذهابهم إلى أداء الامتحانات، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
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