الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

تحرير:أحمد ثروت ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

مجلس الأهلى

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين أصدرت جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز بعد بيان القلعة الحمراء، الذي جاء فيه تأجيل مباراتي الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وكان مجلس الأهلى ينتظر رد الجبلاية بعد أن