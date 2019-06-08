سؤال التعبير بامتحان العربي عن الماء وأطفال الشوارع

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، أولى امتحاناتهم بامتحان مادة اللغة العربية، والتي من المقرر أن تنتهي في الساعة الثانية عشر ظهرا، وطالب واضعو الامتحان من الطلاب في سؤال التعبير الكتابة عن أحد الموضوعات الأول عن أن "الماء من أعظم نعم السماء يجب المحافظة عليها دون أدنى إسراف فهو سر الحياة والسبيل لكل خير منشود"، والموضوع الثاني عن "أطفال الشوارع مشكلة اجتماعية تهدد أمن وسلامة أي مجتمع.. اكتب قصة طفل من هؤلاء الأطفال ساعده أهل الخير حتى أصبح مواطنا صالحا يعتمد عليه".

كما طالب واضعو الأسئلة من الطلاب كتابة تقرير لا يزيد عن 10 أسطر ولا يقل عن 8 أسطر، عن نشاط من الأنشطة المدرسية التي يرغب بالمشاركة فيها لخدمة المجتمع. فيما جاءت باقي أسئلة المتحان من موضوعات "الكنيسة نورت، وإرادة التغيير، والعلم في الإسلام، ومن أنت يا نفسي".اقرأ أيضا| تداول أسئلة كراسة بوكليت العربي