نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

صورة أرشيفية

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

واطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان