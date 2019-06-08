رياضة

هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
وأضاف: "كنت محظوظًا لأن لحظات الانتصار كانت أكثر من الهزائم، وتوجت بجوائز جماعية وفردية رائعة، وسيأتي يوم أجلس خلاله وأتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها في تتويجنا بلقب الدوري على حساب كريستال بالاس وأهدافي في توتنهام وأرسنال وليفربول". وتابع: "آمل في أن يتذكرني الجميع بفخر، فأنتم من دعمتموني فى لعب كرة
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ويليان يعوض غياب نيمار المصاب في كوبا أمريكا

اختار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، نجم تشيلسي ويليان، للانضمام إلى قائمة السليساو التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البرازيل، وذلك لتعويض نجم الفريق نيمار، والذي عانى من إصابة قوية في الكاحل في مباراة ودية أمام قطر منذ أيام، ليتأكد غيابه عن البطولة، وكانت هناك الكثير من الخيارات أمام تيتي لتعويض نيمار أبرزها فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا لاعب توتنهام، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على خبرة ويليان، والذي خاض آخر مباراة يوم 29 مايو الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال في باكو.
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الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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كورتوا ومدرب بلجيكا يرحبان بهازارد في ريال مدريد

رحب الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا بوصول النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد، وذلك بعد أن لعب الثنائي معًا في صفوف تشيلسي كما يلعبان معًا أيضًا في صفوف المنتخب البلجيكي، ورحل كورتوا الصيف الماضي إلى الفريق الملكي، ليلحق به هازارد هذا الصيف في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وغرد كورتوا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "مرحبًا بك في النادي الأفضل بالعالم"، ويوجد الثنائي حاليا مع المنتخب البلجيكي الذي يستعد لمواجهة كازخستان اليوم ومواجهة أسكتلندا يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
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رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
قميص-هازاد‎

حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
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تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
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