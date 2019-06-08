هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

إيدين هازارد

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".

وأضاف: "كنت محظوظًا لأن لحظات الانتصار كانت أكثر من الهزائم، وتوجت بجوائز جماعية وفردية رائعة، وسيأتي يوم أجلس خلاله وأتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها في تتويجنا بلقب الدوري على حساب كريستال بالاس وأهدافي في توتنهام وأرسنال وليفربول". وتابع: "آمل في أن يتذكرني الجميع بفخر، فأنتم من دعمتموني فى لعب كرة