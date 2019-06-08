سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

حالة من الجدل الواسع سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بسبب أسعار الليمون الذى أكدت أن سعره وصل لنحو 100 جنيه للكيلو خلال أيام العيد والبعض أكد أنه غير متوفر
تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
الليمون
الليمون
أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا. و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.
أسعار الليمون بالأسواق اليوم:   رصدت "التحرير" أسعار الليمون بالأسواق الشعبية اليوم فجاءت على النحو التالى: -ليمون درجة ثالثة: 40 جنيها للكيلو. -درجة ثانية: 60 جنيها للكيلو. -درجة أولى: 70 لـ80 جنيها للكيلو. اقرأ أيضا: الليمون والكركم.. أطعمة تحافظ على صحة الكبد شعبة الخضراوات: هذه أسباب ارتفاع
اقرأ المزيد
وزارة-المالية

ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 8 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.71 جنيه، ونحو 16.81 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.75 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1341 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ARM co-founder, Hermann Hauser

مؤسس شركة ARM يعترف: حظر هواوي أضراره جسيمة علينا

في ظل الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع شركة هواوي الصينية، الذي نتج عنه عدم استخدام أي تكنولوجيا مقدمة من الشركات الأمريكية، أجرت جريدة "Daily Mail" حوارا خاصا مع "هيرمان هوزر"، الشريك المؤسس لشركة ARM، حيث أكد "هوزر" أن حظر التعامل مع شركة هواوي الصينية سيؤدي إلى أضرار جسيمة ستقع على شركة ARM، وقال أيضاً إن أمريكا ليس لديها دليل قاطع على مزاعمها أن شركة هواوي الصينية تقوم بالتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منتجاتها سواء كانت المعدات الشبكية أو الأجهزة الذكية.
اقرأ المزيد من الأخبار
اسماك (9)

10 % زيادة فى مبيعات الأسماك لهذه الأسباب

تحركت اليوم، السبت، أسواق الأسماك نحو الانتعاش بعد موجة من الركود شبه التام الذى سيطر على سوقى الجملة والتجزئة، الأمر الذى وصل إلى إغلاق أغلب المحلات التجارية تأثرا بتوقف حركة البيع، إلا أن الإقبال عاد مجددا وسط ترقب لمزيد من الحراك مع حلول عيد الفطر المبارك، التجار بدورهم أرجعوا الأمر إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية، وأعلنت غرفة القاهرة التجارية أن السوق تتعافى من حالة الركود لتحقق الانتعاشة المرجوة منها خلال الأيام العشرة المقبلة.
متابعة-اسعار-السوق-واسعار-ياميش-رمضان-تصوير-دعاء-السيد (9)

انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق الجملة

مع بداية حلول شهر رمضان المبارك طرح تجار سوق الجملة مبادرة حملت شعار "اشتري بالجملة بنصف الثمن"، هذه المبادرة كانت تستهدف دعوة المواطنين للشراء بسعر الجملة وتقليص عدد حلقات التداول والذي اعتبرته الشعب التجارية المختلفة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية وبعد مرور أسبوع من الشهر الفضيل انخفضت الأسعار بسوق الجملة مجددا وعادت الدعوة للشراء تلاقي استحسانا وتزيد من حجم الإقبال خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انخفاض الأسعار مجددا بسوق الجملة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org