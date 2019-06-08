ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

حالة من الجدل الواسع سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بسبب أسعار الليمون الذى أكدت أن سعره وصل لنحو 100 جنيه للكيلو خلال أيام العيد والبعض أكد أنه غير متوفر
أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا.
و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.
أسعار الليمون بالأسواق اليوم:
رصدت "التحرير" أسعار الليمون بالأسواق الشعبية اليوم فجاءت على النحو التالى:
-ليمون درجة ثالثة: 40 جنيها للكيلو.
-درجة ثانية: 60 جنيها للكيلو.
-درجة أولى: 70 لـ80 جنيها للكيلو.
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شعبة الخضراوات: هذه أسباب ارتفاع
أسعار الليمون بالأسواق اليوم:
رصدت "التحرير" أسعار الليمون بالأسواق الشعبية اليوم فجاءت على النحو التالى:
-ليمون درجة ثالثة: 40 جنيها للكيلو.
-درجة ثانية: 60 جنيها للكيلو.
-درجة أولى: 70 لـ80 جنيها للكيلو.
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شعبة الخضراوات: هذه أسباب ارتفاع أسعار الليمون
قال يحيى السنى رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن الأسعار ارتفعت تأثرا بقلة المعروض من الليمون فى الأسواق مع زيادة الطلب على الشراء خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف السنى أن هذا التوقيت من كل عام يشهد نقصا فى المعروض من الليمون، حيث إن موسم جنيه يبدأ من شهر أكتوبر وينتهى مع نهاية فصل الشتاء.
واعتبر السنى أن ارتفاع الأسعار جاء عشوائيا من بعض التجار إلا أن الليمون أسعاره فى سوق الجملة من 30 لـ 40 جنيها للكيلو، ووصول السعر -بحسب المواطنين- إلى الضعف جاء استغلالا لزيادة حجم الطلب وسرعان ما سيعود الوضع لما كان عليه.
من جانبه قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الموجة الترابية أثرت على جني الثمار وتسببت في سقوط زهر الشجرة فتساقط فى العاصفة الترابية والصقيع الشديد وهو ما أثر سلبا على الإنتاج.
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سوق الجملة: أسعار الليمون ستنخفض خلال أسبوعين
قال حاتم نجيب عضو مجلس أمناء سوق العبور ونائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن أسعار الليمون ستنخفض خلال 15 يوما فى المتوسط، مؤكدا أن هناك عروة جديدة سيتم جنيها من الليمون الأخضر الجديد من أسوان والمنيا.
وأضاف نجيب أن الليمون يمر بحلقات تداول متعددة وهو ما تسبب فى رفع سعره، والحل الأمثل للأزمة ضخه فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لأن السعر منخفض بسوق الجملة.
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نقابة الفلاحين: 10% حجم إنتاج الليمون العام الجاري
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن السبب فى ارتفاع أسعار الليمون هذا الموسم هو نقص المساحات المزروعة منه مقارنة بباقى أشجار الموالح، حيث لا تتعدى زراعته الـ 10% مقارنة بحجم أشجار الموالح.
وأضاف أبو صدام، أن قطاعا كبيرا من الفلاحين تراجع عن زراعة الليمون هذا العام لانخفاض سعره الأعوام السابقة وعدم تحقيقه المكسب المرجو منه، مؤكدا أن الليمون يمر بثلاث عروات أو مراحل إنتاجية مختلفة، الأولى تسمى العروة السلطانى والتى تنتج الشجرة فيها نحو 60% من ثمارها وهذا يحدث فى شهر مارس، وعروة الرجعية والتى تنتج الشجرة فيها نحو 30% من ثمارها وتبدأ فى أكتوبر، وما يحدث خلال الشهر الجاري والقادم يسمى "التصويم"، وهو نظام يتبعه الفلاحون ليحصلوا من خلاله على ثلاثة مواسم إنتاج للشجرة، وفى هذه المرحلة يصبح الإنتاج قاصرا فقط على 10%.
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يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.