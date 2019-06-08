ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

حالة من الجدل الواسع سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بسبب أسعار الليمون الذى أكدت أن سعره وصل لنحو 100 جنيه للكيلو خلال أيام العيد والبعض أكد أنه غير متوفر

تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

الليمون

أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا. و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.

أسعار الليمون بالأسواق اليوم: رصدت "التحرير" أسعار الليمون بالأسواق الشعبية اليوم فجاءت على النحو التالى: -ليمون درجة ثالثة: 40 جنيها للكيلو. -درجة ثانية: 60 جنيها للكيلو. -درجة أولى: 70 لـ80 جنيها للكيلو. اقرأ أيضا: الليمون والكركم.. أطعمة تحافظ على صحة الكبد شعبة الخضراوات: هذه أسباب ارتفاع