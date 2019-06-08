جامعة أسوان تمتحن طالبات «حادث الصحراوي» في المستشفى

تحرير:عوض سليم ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

طالبات أسوان في المستشفى

قررت جامعة أسوان تشكيل لجان امتحانية خاصة للطالبات المصابات في حادث تصادم الطريق الصحراوي بأسوان، أمس الجمعة، والذي وقع قرب قرية بنبان شمال المحافظة وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين. واطمأن الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أداء الطالبات المصابات اليوم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى داخل اللجان الخاصة التي أجريت لهم داخل مستشفى أسوان الجامعى، وقرر نائب رئيس الجامعة توفير كل التسهيلات والإمكانيات أمام الطالبات المصابات لأداء امتحاناتهن فى سهولة ويسر.

في سياق متصل، استقبل مستشفى أسوان الجامعي اليوم، 3 طالبات بجامعة أسوان، كن يستعددن للذهاب للجامعة لأداء امتحانات نهاية العام، بعد أن صدمتهن سيارة ملاكى مسرعة، أثناء توقفهن بطريق السادات بمدينة أسوان، لانتظار سيارة أجرة تقلهن للجامعة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى. يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى