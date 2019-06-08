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جامعة أسوان تمتحن طالبات «حادث الصحراوي» في المستشفى

تحرير:عوض سليم ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
طالبات أسوان في المستشفى
طالبات أسوان في المستشفى
قررت جامعة أسوان تشكيل لجان امتحانية خاصة للطالبات المصابات في حادث تصادم الطريق الصحراوي بأسوان، أمس الجمعة، والذي وقع قرب قرية بنبان شمال المحافظة وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين. واطمأن الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أداء الطالبات المصابات اليوم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى داخل اللجان الخاصة التي أجريت لهم داخل مستشفى أسوان الجامعى، وقرر نائب رئيس الجامعة توفير كل التسهيلات والإمكانيات أمام الطالبات المصابات لأداء امتحاناتهن فى سهولة ويسر.
في سياق متصل، استقبل مستشفى أسوان الجامعي اليوم، 3 طالبات بجامعة أسوان، كن يستعددن للذهاب للجامعة لأداء امتحانات نهاية العام، بعد أن صدمتهن سيارة ملاكى مسرعة، أثناء توقفهن بطريق السادات بمدينة أسوان، لانتظار سيارة أجرة تقلهن للجامعة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى. يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى
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غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (1)

تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (2)

ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
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أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية (صور)

توافد عدد من أهالى أسوان على الجزر والشواطئ النيلية الشهيرة، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، بعد أن هجر المحتفلين بالعيد الحدائق العامة والمتنزهات، خلال الأوقات الصباحية بسبب الارتفاع لدرجات الحرارة، وقد نظمت الأسر والعائلات الأسوانية رحلاتها عبر المراكب الشراعية واللنشات النهرية للوصول إلى الجزر النيلية، وحازت جزر سالوجا وغزال وبربر وجزيرة التمساح وفوكس على نصيب الأسد من حيث نسب التوافد والإقبال، حيث قضى المترددين عليها معظم الأوقات فى السباحة داخل النيل.
شوارع-أسوان-تخلو-من-مظاهر-العيد-بسبب-درجات-الحرارة (4)

شوارع أسوان تخلو من مظاهر العيد بسبب الحر

خلت الشوارع وعدد من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة أسوان من المواطنين، خلال الأوقات الصباحية، مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بعد أن فضل الكثيرون المكوث الكثير فى بيوتهم، لحين تحسن وانخفاض درجات الحرارة مع الساعات الأولى من المساء، كما أطلق محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، تحذيراته للمواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك، بتوخي الحذر في ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده درجات الحرارة، والتى تجاوزت 44 درجة.
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تداول امتحان إنجليزي أولى ثانوي على «فيسبوك» (صور)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "إنجليزي" الإلكترونى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بعد بدء لجنة الامتحانات بلحظات قليلة. وطالب طلاب الصف الأول الثانوي العام مَن سرَّبوا الامتحان، بالحصول على إجابات الأسئلة سريعا، إذ كتب بعضهم: "عايزين الحل بسرعة يا جماعة"، كما وضع بعضهم إجابات بعض الأسئلة وجزئيات أسفل الامتحان. من جانبها، قالت مصادر مسؤولة إنه تم رصد الواقعة سريعا، وسيتم التعامل معها.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

قومي المرأة يعلق على منع طالبة من التبول في الامتحان

استنكر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، في بيان له، واقعة تعرض طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني، بكلية آداب جامعة المنصورة، للتبول اللا إرادي داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، بعد رفض "شادي.ب" رئيس اللجنة، السماح لها بدخول الحمام، لمدة 3 ساعات، توقيت الامتحان، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمي، فلا يجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر. وأضاف البيان: "ما تعرضت له الطالبة مهين يؤذى نفسيتها ومن الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول".
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