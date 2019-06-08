الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

تحرير:أحمد بركات ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

الأهلى

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة يخطره فيه بقرارات مجلس الإدارة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة