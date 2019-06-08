رياضة

الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

تحرير:أحمد بركات ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
الأهلى
الأهلى
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة يخطره فيه بقرارات مجلس الإدارة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة
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ويليان

ويليان يعوض غياب نيمار المصاب في كوبا أمريكا

اختار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، نجم تشيلسي ويليان، للانضمام إلى قائمة السليساو التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البرازيل، وذلك لتعويض نجم الفريق نيمار، والذي عانى من إصابة قوية في الكاحل في مباراة ودية أمام قطر منذ أيام، ليتأكد غيابه عن البطولة، وكانت هناك الكثير من الخيارات أمام تيتي لتعويض نيمار أبرزها فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا لاعب توتنهام، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على خبرة ويليان، والذي خاض آخر مباراة يوم 29 مايو الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال في باكو.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مواجهة الإنتاج الحربي يوم 30 مايو، ثم يلتقي مع حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل، على أن يواجه الجونة يوم 6 يونيو، موضحًا أن لجنة المسابقات استقرت على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو. كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة للتحرير أن مباراة بيراميدز مع حرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، من يوم 3 يونيو إلى يوم 6 يونيو على أن يقام لقاء الحرس والزمالك بدلا منها.
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عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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