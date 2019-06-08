بلاغ يتهم حسن نافعة بالنيل من السلطة القضائية

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

الدكتور حسن نافعة

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم فيه الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، والنيل من السلطة القضائية، وتأييد ودعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقه، وذلك بسبب تدوينة نشرها على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" يؤيد فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون حسب ما ورد فى البلاغ.

وصف البلاغ حسن نافعة، بأنه سلك مسلكا غريبا لكنه معتاد ومتكرر منه، إذ نشر تدوينة على صفحته الرئيسية، تستوجب المساءلة القانونية لوصفه الإرهابيين المودعين في السجون بـ"معتقلي الرأي". ننشر مقال حسن نافعة الأصلي عن «وعد بلفور» الذي حرفته «الحياة اللندنية» وأكد البلاغ أن وصف "نافعة"