غشاش وغبي.. مصور امتحان العربي نشر رقم جلوسه بالخطأ

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

طلاب الثانوية العامة

في واقعة فردية من نوعها نجحت من خلاله فريق مكافحة الغش الإلكتروني من ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية ونشره على موقع "فيسبوك" بعد مرور نصف ساعة من اللجان، إذ صور الطالب الامتحان من داخل اللجنة، متناسيا في أثناء التصوير أنه يضع رقم جلوسه بجانب كراسة البوكليت ومدون عليها اسم اللجنة والمحافظة، فضلا عن رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت، ما سهل على فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ضبط الطالب، في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة