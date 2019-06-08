ويليان يعوض غياب نيمار المصاب في كوبا أمريكا

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

ويليان

اختار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، نجم تشيلسي ويليان، للانضمام إلى قائمة السليساو التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البرازيل، وذلك لتعويض نجم الفريق نيمار، والذي عانى من إصابة قوية في الكاحل في مباراة ودية أمام قطر منذ أيام، ليتأكد غيابه عن البطولة، وكانت هناك الكثير من الخيارات أمام تيتي لتعويض نيمار أبرزها فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا لاعب توتنهام، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على خبرة ويليان، والذي خاض آخر مباراة يوم 29 مايو الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال في باكو.

ومن المنتظر أن ينضم ويليان إلى صفوف المنتخب البرازيلي اليوم السبت في بورتو أليجري، حيث تستعد البرازيل لمواجهة هندوراس وديا غدًا الأحد، في آخر محطة إعدادية قبل انطلاق البطولة. وشارك ويليان مع المنتخب البرازيلي في 65 مباراة دولية، سجل خلالها 8 أهداف، ولم يتوج مع منتخب بلاده سوى بلقب كوبا أمريكا تحت 20