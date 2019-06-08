رياضة

ويليان يعوض غياب نيمار المصاب في كوبا أمريكا

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
ويليان
ويليان
اختار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، نجم تشيلسي ويليان، للانضمام إلى قائمة السليساو التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البرازيل، وذلك لتعويض نجم الفريق نيمار، والذي عانى من إصابة قوية في الكاحل في مباراة ودية أمام قطر منذ أيام، ليتأكد غيابه عن البطولة، وكانت هناك الكثير من الخيارات أمام تيتي لتعويض نيمار أبرزها فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا لاعب توتنهام، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على خبرة ويليان، والذي خاض آخر مباراة يوم 29 مايو الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال في باكو.
ومن المنتظر أن ينضم ويليان إلى صفوف المنتخب البرازيلي اليوم السبت في بورتو أليجري، حيث تستعد البرازيل لمواجهة هندوراس وديا غدًا الأحد، في آخر محطة إعدادية قبل انطلاق البطولة. وشارك ويليان مع المنتخب البرازيلي في 65 مباراة دولية، سجل خلالها 8 أهداف، ولم يتوج مع منتخب بلاده سوى بلقب كوبا أمريكا تحت 20
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الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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رسميا.. استبعاد نيمار من كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي، فنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة، وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن اللاعب لن يشارك في البطولة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.
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مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.
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تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
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ميسي يتمسك بحلم التتويج مع الأرجنتين

تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لطموحاته رفقة منتخب بلاده قبل انطلاق كوبا أمريكا هذا الشهر، معربًا عن أمله في التتويج بلقب ما رفقة راقصي التانجو، قائلًا لشبكة "فوكس سبورتس" في الأرجنتين: "عندما يأتي اليوم الذي لا أشعر خلاله بالاستمتاع، سأتوقف عن اللعب، أما الآن فأنا أحب التدرب وخوض المباريات، وأتمتع بنفس الشغف الذي كان لدي في صغري، أرغب في الاعتزال بعد الفوز بشيء ما مع الأرجنتين، أنا عضو آخر في المنتخب الوطني، هذا ما قلته للمدرب عند وصولي"، وعن مباراة ليفربول قال: "كانت تراجيدية، ارتكبنا أخطاء حمقاء، وتفوقوا علينا من حيث الرغبة والالتزام".
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