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الفرد بـ200 دولار.. «أوبر» تنقل الركاب بالهليكوبتر

تطلق أوبر خدمة جديدة تتيح نقل الركاب باستخدام الطائرات المروحية من منطقة وسط المدينة بجزيرة مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك إلى مطار جون كينيدي، والعكس
تحرير:مي فؤاد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تطبيق أوبر
تطبيق أوبر
في وقت قصير، تمكنت الشركة الأمريكية لخدمات النقل التشاركي "أوبر" من الانتشار الواسع حول العالم، لتنطلق من شوارع الولايات المتحدة ومنها إلى شوارع العديد من دول العالم. في خضم محاولات أوبر المستميتة في اكتساح مدن العالم، بدأت بخدمات النقل البري، لتطور جهودها بسرعة البرق، وتتوسع بحرًا عبر الغواصات البحرية، وأخيرًا جوًا عبر الطائرات المروحية (الهليكوبتر). اكتسحت أوبر برًا، وبحرًا وأخيرًا جوًا، راغبة في إرضاء وخدمة جميع ومختلف الأذواق، ليصبح تطبيقا لا غنى عنه داخل جهازك، خلال فترة لا تُذكر من الوقت.
من المقرر أن تطلق أوبر ابتداءً من الشهر المقبل، خدمة جديدة تتيح نقل الركاب باستخدام الطائرات المروحية؛ الهليكوبتر، من منطقة وسط المدينة بجزيرة مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك إلى مطار جون كينيدي، والعكس. أعلنت أوبر حسب صحيفة "lonely planet"، أن الخدمة ستبدأ عبر خط سير محدد من مطار جون كيندي وحتى منطقة
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منها فولفو.. سيارات لا تناسب العائلات الكبيرة

تسعى العديد من الشركات العالمية لإصدار موديلات جديدة تتناسب مع الاستخدامات العائلية، والتي باتت من أهم العوامل التي تدفع الجمهور في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من المصنعين في الوقت الحالي يسعون لإنتاج إصدارات مختلفة على مستوى الاستخدام. وبطبيعة الحال تبقى السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" واحدة من أهم الطرز التي تتناسب مع الاستخدامات العائلية، وبالأخص الأسر ذات الأعداد القليلة، وهو الأمر الذي يجعل بعض موديلاتها تبدو على رأس خيارات الباحثين عن السيارات العائلية.
The Ford Pinto

منها دودج.. هذه أسوأ سيارات عرفها الإنسان

على الرغم من محاولة العديد من الشركات العلمية إنتاج موديلات مختلفة على مستوى التقنيات والإمكانات الفنية، فإن بعض السيارات لم تكن على المستوى المطلوب، أو حتى لم تكن على نفس القدر الذي حاولت تلك الشركات طرحه في الأسواق العالمية خلال مرحلة التصنيع. وعلى مدى سنوات طويلة، كانت بعض الموديلات غير ناجحة على المستوى الفني، وذلك على الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية في عملية إنتاجها خلال مراحل التصنيع والتطوير المختلفة، والتي كانت تشهد دومًا تقنيات فنية وأدائية مختلفة عن السائد في تلك الفترات.
أودي Q3

سيارات ستراها في النصف الثاني من 2019

لا شك أن الشركات العالمية تعكف على التجهيز بشكل رئيس إلى العام المقبل، وذلك عن طريق النصف الثاني من 2019 أو حتى الأشهر الأولى من 2020، وهو الأمر الذي يعني ضرورة استعراض آراء الجمهور في تلك الموديلات الجديدة قبل أن تصدر بالأسواق العالمية بشكل رسمي. وبالفعل قامت بعض الشركات العالمية بالكشف عن مجموعة من الموديلات الجديدة التي سوف تصدر بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، منتظرين ردود الفعل الخاصة بالجمهور للحكم على المستوى الفني والشكل الخارجي الخاص بتلك السيارات.
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