الفرد بـ200 دولار.. «أوبر» تنقل الركاب بالهليكوبتر

تطلق أوبر خدمة جديدة تتيح نقل الركاب باستخدام الطائرات المروحية من منطقة وسط المدينة بجزيرة مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك إلى مطار جون كينيدي، والعكس

تحرير:مي فؤاد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

في وقت قصير، تمكنت الشركة الأمريكية لخدمات النقل التشاركي "أوبر" من الانتشار الواسع حول العالم، لتنطلق من شوارع الولايات المتحدة ومنها إلى شوارع العديد من دول العالم. في خضم محاولات أوبر المستميتة في اكتساح مدن العالم، بدأت بخدمات النقل البري، لتطور جهودها بسرعة البرق، وتتوسع بحرًا عبر الغواصات البحرية، وأخيرًا جوًا عبر الطائرات المروحية (الهليكوبتر). اكتسحت أوبر برًا، وبحرًا وأخيرًا جوًا، راغبة في إرضاء وخدمة جميع ومختلف الأذواق، ليصبح تطبيقا لا غنى عنه داخل جهازك، خلال فترة لا تُذكر من الوقت.

من المقرر أن تطلق أوبر ابتداءً من الشهر المقبل، خدمة جديدة تتيح نقل الركاب باستخدام الطائرات المروحية؛ الهليكوبتر، من منطقة وسط المدينة بجزيرة مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك إلى مطار جون كينيدي، والعكس. أعلنت أوبر حسب صحيفة "lonely planet"، أن الخدمة ستبدأ عبر خط سير محدد من مطار جون كيندي وحتى منطقة

من المقرر أن تطلق أوبر ابتداءً من الشهر المقبل، خدمة جديدة تتيح نقل الركاب باستخدام الطائرات المروحية؛ الهليكوبتر، من منطقة وسط المدينة بجزيرة مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك إلى مطار جون كينيدي، والعكس.

أعلنت أوبر حسب صحيفة "lonely planet"، أن الخدمة ستبدأ عبر خط سير محدد من مطار جون كيندي وحتى منطقة وسط المدينة بجزيرة مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك.

كانت تلك الرحلة تستغرق نحو ساعة، أو ساعتين في أثناء ساعة الذروة، لتقلل خدمة "أوبر كوبتر" الرحلة إلى ثماني دقائق فقط، بنظامها الجديد، وستطلق الخدمة في 9 يوليو المقبل.

يمكن للمستخدمين حجز أوبر كوبتر، بالطلب في وقتها أو حتى 5 أيام قبل الرحلة، وتستوعب المروحيات حتى 5 أشخاص، وستعمل من الإثنين حتى الجمعة خلال ساعة الذروة، وبمجرد حجز المقعد سيتلقى الركاب رسالة بريد إلكترونى من تطبيق أوبر مع بطاقة الصعود إلى الطائرة، وعلى غرار خدمة أوبر العادية، سيكون لدى أوبر كوبتر، تسعيرة ديناميكية ستتغير حسب الإقبال على الخدمة.

لن تكون خدمة مثل هذه رخيصة، ومن المتوقع أن يكون متوسط تكلفة الرحلة بين 200 دولار و225 دولارا للفرد في اتجاه واحد، بما في ذلك النقل البري.

على الرغم من ذلك، ستكون تلك الخدمة متوفرة فقط للمستخدمين الذين لديهم عضوية "بلاتنيوم" و"دايموند" في برامج الولاء للشركة.

تحتوي كل طائرة هليكوبتر على مساحة تستوعب ما يصل إلى خمسة ركاب، ولكن على كل راكب حمل قطعتين فقط من الأمتعة؛ حقيبة شخصية صغيرة وحقيبة صغيرة لا يزيد وزنها على 40 رطلاً.

قال إريك أليسون، رئيس فريق أوبر إلفايت: "يدمج هذا الخيار من أوبر رحلة طائرة هليكوبتر مدتها ثماني دقائق مع رحلة أوبر العادية في كلتا المنطقتين بنقرة واحدة على زر التطبيق، سيتم تقديم خدمة أوبر كوبتر، فقط للمستخدمين الذين لديهم عضوية بلاتنيوم ودايموند وبرنامج Uber Rewards".

أضاف أليسون: "هذا طريق يسلكه الكثيرون يوميًا، ونحن نرى فرصة لتوفير الكثير من الوقت لهم، وفى الوقت الحالى يمكن أن تستغرق هذه الرحلة بالسيارة ساعة على الأقل، أو ساعتين فى أوقات الذروة، وتستغرق طرق النقل الأخرى مثل مترو الأنفاق وخط السكة الحديدية ما بين 50 و75 دقيقة، هدفنا في نهاية المطاف طرح خدمة أوبر كوبتر على المزيد من عملاء الشركة وإلى مدن أخرى، لكننا نريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح، لأن الهدف الرئيسى من هذه التجربة الأولى هو فهم كيفية سير عملية المركبات الجوية".

الشهر الماضي، وفي تجربة لأول مرة في التاريخ، وباعتبارها أول خدمة توصيل بالغواصات الصغيرة في العالم، أعلنت حكومة كوينزلاند وأوبر عن أول غواصة للركوب تحت الماء في العالم، وتدعى "scUber"، يمكن للمستخدمين الحجز عبر تطبيق أوبر من جلادستون، لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم.

أعلنت الشركة أن الراغبين في خوض هذه التجربة المذهلة، بوسعهم أن يبادروا بالحجز عن طريق التطبيق الإلكتروني للشركة، لأن العرض سينتهي في 18 من يونيو الجارى، باستخدام الغواصة التجريبية التي تعمل على البطارية، تتمكن الشركة من إتمام 20 رحلة بين 27 مايو و18 يونيو الجاري.

أوضحت الشركة الأمريكية أن المشروع يأتي بالشراكة مع هيئة السياحة في المنطقة، والهدف منه هو التوعية بالمخاطر التي تحدق بالحاجز المرجاني من جراء الاحتباس الحراري، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في إصلاحه وتجديده.