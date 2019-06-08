جريمة

«أبو عيطة».. هنا يبدأ الإرهاب وينتهي

الإرهابيون استخدموا منطقة أبو عيطة للتخطيط والانطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بشمال سيناء.. منطقة نائية بعيدا عن الأعين.. 3 مرات تمكن الأمن من القضاء على خلايا ناشطة
تحرير:محمد الأشموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
عمليات إرهابية
عمليات إرهابية
في 19 فبراير 2018 بدأت الأجهزة الأمنية في مصر شن عمليات مكبرة للقضاء على الإرهاب بسيناء، وتطهير المنطقة التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، وآخرها الهجوم على كمين للشرطة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أسفر عن استشهاد 7 من عناصر الشرطة، ومقتل عدد من الإرهابيين، ولاحقت الشرطة الإرهابيين بدائرة قسم شرطة العريش، حيث لاذوا بالفرار إلى منطقة أبو عيطة، متخذين من بعض المنازل ملاذا لهم وبادروا بإطلاق النيران على الشرطة.
"أبو عيطة" في أكثر من مرة لجأ الإرهابيون إلى منطقة أبو عيطة للاختباء من قوات الأمن، وتقع "أبو عيطة" بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وهي عبارة عن منطقة نائية، قليلة السكان، منازلها بدائية إلى حد كبير، وهو ما شجع الإرهابيين على الاختباء بها. 8 يونيو 2019 أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن
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طعن

«ابن عاق وأب ذبيح».. قصة جريمة هزت بني سويف

شهدت قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، جريمة بشعة بعد قيام صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية بقتل والده ذبحا بالسكين داخل منزله، بسبب مشادة كلامية بينهما بعد رفضه إعطاءه المال. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد قيام شاب يدعى "عبد الرحمن" 25 عامًا، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، بذبح والده، ويدعى "جابر" 50 عامًا، عامل بمصنع دهانات ومقيم بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، بآلة حادة "سكين"، ما تسبب فى وفاته نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرقبة طوله 7 سنتيمترات.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
انتحار

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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كمين-العريش

الثأر لشهداء العريش.. مقتل 8 إرهابيين في مزرعة زيتون

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
الداخلية-تداهم-ثلاث-أوكار-إرهابية-بمحافظتي-الجيزة-وشمال-سيناء-وتقتل-40-إرهابي (5)

معركة شرسة بين الأمن والإرهابيين في شمال سيناء

تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، حيث أعلنت وزارة الداخلية: "محاولة لعناصر إرهابية إطلاق نار على إحدى الأكمنة بشمال سيناء وتم التصدى لهم". وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، الأربعاء الماضي، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكانهم، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
الشهيد-عمر-القاضى

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
كمين-العريش

استشهاد 8 من رجال الشرطة ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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