«أبو عيطة».. هنا يبدأ الإرهاب وينتهي

الإرهابيون استخدموا منطقة أبو عيطة للتخطيط والانطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بشمال سيناء.. منطقة نائية بعيدا عن الأعين.. 3 مرات تمكن الأمن من القضاء على خلايا ناشطة
في 19 فبراير 2018 بدأت الأجهزة الأمنية في مصر شن عمليات مكبرة للقضاء على الإرهاب بسيناء، وتطهير المنطقة التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، وآخرها الهجوم على كمين للشرطة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أسفر عن استشهاد 7 من عناصر الشرطة، ومقتل عدد من الإرهابيين، ولاحقت الشرطة الإرهابيين بدائرة قسم شرطة العريش، حيث لاذوا بالفرار إلى منطقة أبو عيطة، متخذين من بعض المنازل ملاذا لهم وبادروا بإطلاق النيران على الشرطة.
"أبو عيطة"
في أكثر من مرة لجأ الإرهابيون إلى منطقة أبو عيطة للاختباء من قوات الأمن، وتقع "أبو عيطة" بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وهي عبارة عن منطقة نائية، قليلة السكان، منازلها بدائية إلى حد كبير، وهو ما شجع الإرهابيين على الاختباء بها.
8 يونيو 2019
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن
"أبو عيطة"
في أكثر من مرة لجأ الإرهابيون إلى منطقة أبو عيطة للاختباء من قوات الأمن، وتقع "أبو عيطة" بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وهي عبارة عن منطقة نائية، قليلة السكان، منازلها بدائية إلى حد كبير، وهو ما شجع الإرهابيين على الاختباء بها.
8 يونيو 2019
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم كمين العريش، والعثور على أسلحة وأحزمة ناسفة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء، وذلك بعد يوم واحد من مقتل 8 إرهابيين آخرين، تورطوا في الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش، الذي وقع صباح أول أيام عبد الفطر المبارك.
وجاء ذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش.
وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
19 فبراير 2019
رصدت وزارة الداخلية بؤرتين إرهابيتين، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بشمال سيناء، تابعتين لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك عقب هجوم على قوات الأمن، أسفر عن استشهاد وإصابة 15 من القوات، ومقتل 7 من العناصر التكفيرية الإرهابية، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له الهجوم، مشيرا إلى مقتل 20 عسكريا مصريا.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.
وبمداهمة البؤرة الأولى الكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع عدد 10 منهم".
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وأضاف البيان أنه بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، ما أسفر عن مصرع 6 إرهابيين، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.
11 أبريل 2019
في يوم الخميس 11 أبريل 2019، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، عن نجاح قوات الأمن بشمال سيناء، في القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 11 من عناصرها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة.
قامت قوات الأمن باستهدافهم وتبادل إطلاق النيران معهم الذي استمر لفترة، وأسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 3 بندقية FN – 2 بندقية خرطوش – 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
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