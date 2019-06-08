الخل وماء الورد.. بدائل لليمون من مطبخك

الخل كالليمون له طعم لاذع، وفي حالة عدم شرائك الليمون وتبحثين عن أفضل البدائل التي تفي بالغرض، يمكنك إضافة الخل الأبيض إلى السلطة والأطعمة الأخرى
خلال الأيام الماضية انتشر على موقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة تحمل سعر 100 جنيه لليمون، الأمر الذي أثار الجدل والذي نفته شعبة الخضراوات، وأكدت أن سعر الكيلو وصل لـ80 جنيها للدرجة الأولى، بينما في العديد من المناطق يتراوح سعره بين 30 و40 جنيها للكيلو.
ربات المنزل أكثر المتضررات من هذه الأسعار، حيث إن الليمون له دور مهم في إعطاء الطعام المذاق المميز، بالإضافة إلى استخداماته في تنظيف اللحوم وبعض أدوات المنزل، ولكن بعد الأسعار المنتشرة ستحتاجين إلى معرفة بعض البدائل التي تعطي نفس النكهة والفعالية.
1- الخل يعطي نفس الطعم اللاذع
الخل كالليمون له طعم لاذع، وفي حالة عدم شرائك الليمون وتبحثين عن أفضل البدائل التي تفي بالغرض، فيمكنك إضافة الخل الأبيض إلى السلطة والأطعمة الأخرى، وبالتالي تحصلين على جميع فوائد الخل التي تتمثل في تسهيل عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى حرق الدهون الزائدة.
الليمون
1- الخل يعطي نفس الطعم اللاذع
الخل كالليمون له طعم لاذع، وفي حالة عدم شرائك الليمون وتبحثين عن أفضل البدائل التي تفي بالغرض، فيمكنك إضافة الخل الأبيض إلى السلطة والأطعمة الأخرى، وبالتالي تحصلين على جميع فوائد الخل التي تتمثل في تسهيل عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى حرق الدهون الزائدة.
الليمون عنصر أساسي في تنظيف اللحوم البيضاء، وذلك لقدرته على التخلص من الزفارة، وطرد أي ميكروبات عالقة، ولهذا فإن الخل بديل جيد لديه القدرة على القيام بنفس المهمة مع إضافة الدقيق أيضا.. اقرئي أيضا: الليمون والكركم.. أطعمة تحافظ على صحة الكبد.
في حالة اللجوء إلى استخدام المنتجات الطبيعية في التنظيف، فإن الليمون من العناصر التي لا بد من وجودها، ولكن لا تقلقي حيث يمكنك الاستغناء عنه واستخدام الخل في تطهير الأسطح، وأحواض الاستحمام، والمرايا، والأرضيّات، والمراحيض، والأطباق، والنوافذ، بالإضافة إلى قدرته على إزالة بُقع الملابس، وتنظيف مختلف الأجهزة، حيث لديه خصائص مضادة للميكروبات.
2- ماء الورد
بعض الحلوى تحتاج إلى وجود الليمون بها، وعند تحضيرك للشربات، فلا بد إضافة القليل من الليمون، وإذا كنتِ تبحثين عن بديل يعطي نكهة ولديه نفس فوائد الليمون، فيمكن استخدام ماء الورد المعروف بنكهته اللذيذة، وستكونين محظوظة في حالة وجود عصير البرتقال في ثلاجتك، حيث إنه بديل جيد لليمون أيضا.. تعرفي على طريقة صنع ماء الورد فى المنزل.
3- الملح والخل معا
الليمون من ضمن العناصر التي لا بد من وجودها عند تحضير المخللات، وتحتاجينه بكميات كبيرة، حيث يجعل رائحتها طيبة وطعمها جيدا، وفي حالة عدم قدرتك على شراء الليمون فيمكنك إضافة الخل والملح والقليل من الفلفل الأسود، فهذا المزيج يفي بالغرض كثيرا.
4- البهارات
عند تحضيرك المشويات فإن التتبيلة تحتاج إلى الليمون لإعطاء النكهة اللاذعة، ولكن في حالة عدم وجوده بداخل ثلاجتك، لا تكلفي نفسك وتشتريه بأسعاره المرتفعة، بل إن الكثير من البهارات المختلفة يعطي للحوم الحمراء والبيضاء الطعم الجميل ولا ينقص من التتبيلة شيئا.
5- الفلفل الأسود
القليل من الفلفل الأسود على أي نوع من الأطعمة مهم جدا، وبالرغم من رائحته النفاذة، فإن مذاقه جيد، ويمكن استبدال الليمون بالفلفل الأسود، وكوني حذرة في الكميات التي يمكن إضافتها للطعام لكي لا يزيد على الحد.
لكي لا تقعي في فخ الأسعار المرتفعة لليمون مرة أخرى، وفي حالة انخفاض أسعار الليمون قريبا، لا بد من من تخزينه لاستخدامه وقت ما تحتاجين، إليك الخطوات الصحيحة:
1- احرصي على اختيار الليمون الطازج لكي لا يفسد بعد تخزينه لمدة طويلة، حيث يمكنك وضعه داخل برطمان محكم وبداخل الفريزر.
2- في حالة استخدامك الكثير من الليمون، لا ترمي القشر، سيفيدك كثيرا في الحلويات من خلال الحصول على بشر الليمون، لذا أحضري برطمانا زجاجيا وضعي داخله جميع القشور بعد تجفيفها.
3- يمكن تخزين الليمون كعصير، سواء من خلال وضعه في أكياس بلاستيكية، أو تجميده في مكعبات الثلج وتركه في الفريزر.
لكل شيء حل، لذا جربي البدائل وستلاحظي أنه اختيار جيد بدلا من الليمون.