الخل وماء الورد.. بدائل لليمون من مطبخك

الخل كالليمون له طعم لاذع، وفي حالة عدم شرائك الليمون وتبحثين عن أفضل البدائل التي تفي بالغرض، يمكنك إضافة الخل الأبيض إلى السلطة والأطعمة الأخرى

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

بدائل الليمون

خلال الأيام الماضية انتشر على موقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة تحمل سعر 100 جنيه لليمون، الأمر الذي أثار الجدل والذي نفته شعبة الخضراوات، وأكدت أن سعر الكيلو وصل لـ80 جنيها للدرجة الأولى، بينما في العديد من المناطق يتراوح سعره بين 30 و40 جنيها للكيلو. ربات المنزل أكثر المتضررات من هذه الأسعار، حيث إن الليمون له دور مهم في إعطاء الطعام المذاق المميز، بالإضافة إلى استخداماته في تنظيف اللحوم وبعض أدوات المنزل، ولكن بعد الأسعار المنتشرة ستحتاجين إلى معرفة بعض البدائل التي تعطي نفس النكهة والفعالية.

1- الخل يعطي نفس الطعم اللاذع الخل كالليمون له طعم لاذع، وفي حالة عدم شرائك الليمون وتبحثين عن أفضل البدائل التي تفي بالغرض، فيمكنك إضافة الخل الأبيض إلى السلطة والأطعمة الأخرى، وبالتالي تحصلين على جميع فوائد الخل التي تتمثل في تسهيل عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى حرق الدهون الزائدة. الليمون