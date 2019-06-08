ثالث حالة إغماء بين طالبات الثانوية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

صورة أرشيفية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثالث حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، حيث غابت عن الوعي طالبة تدعى "دنيا حسن محمد"، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، ورفضت أن تُنقل إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وفضّلت البقاء داخل اللجنة لاستكمال الامتحان بعد إفاقتها. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.

وأصيبت الطالبة آية مجدي شحاتة، 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة اللاوندي الإعدادية التابعة لإدارة أجا التعليمية، بإغماء، كما استقبل مستشفى السنبلاوين العام الطالبة سماح سمير عبد المحسن، بمدرسة أحمد لطفى السيد التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، مصابة بحالة إغماء. ويؤدي الامتحانات 43 ألفا و632