إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
إصابة 6 طلاب ثانوية عامة بالدقهلية
أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية.
بالفحص تبين إصابة كل من "أحمد محمد جمعة" 17 عاما، و"هاني علاء إمام" 17 عاما، و"أحمد عبد المنعم" 17 عاما، و"وفائي حسن الغباشي" 18 عاما،
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية.
بالفحص تبين إصابة كل من "أحمد محمد جمعة" 17 عاما، و"هاني علاء إمام" 17 عاما، و"أحمد عبد المنعم" 17 عاما، و"وفائي حسن الغباشي" 18 عاما، بسحجات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر.
كما انقلبت السيارة رقم "د ي ج 5649" وبداخلها كل من "إبراهيم الإمام محمد" 17 عاما، و"محسن المغاوي أحمد" 17 عاما، على أثر اصطدام قائدها ببلدورة بمنتصف الطريق نتيجة السرعة المفرطة، ما تسبب فى إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.
وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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