محافظ مطروح لطالبة كفيفة: إيه رأيك في الامتحان؟(صور)

تحرير:محمد العمدة ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

محافظ مطروح يتفقد لجنة مكفوفين

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أداء طالبة تدعى "أمل المهدي" إحدى الطالبات المكفوفات، امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، حيث سألها عن مستوى الامتحان، فأكدت "سهولته"، بينما كانت تؤدي امتحانها بطريقة برايل. وتشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة مطروح امتحان 1840 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز على مستوى المحافظة في 10 لجان امتحانية موزعة على الآتي: 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام، ولجنة واحدة بمدينة العلمين، ولجنة بمدينة الضبعة مشتركة، ولجنة بمدينة براني، ولجنة بمدينة السلوم، وأخرى بمدينة سيوة.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات، كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، 377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، 389 لجنة سير بقطاع المنصورة، 347 لجنة سير بقطاع أسيوط. كما يوجد 76 مركزا لتوزيع الأسئلة،