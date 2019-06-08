ضبط 3 حالات غش بالهاتف المحمول في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

غش - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 3 حالات غش فردي بلجنة الشهيد لطفي العشري ببيلا، لطلاب كان بحوزتهم هواتف محمولة، وتم سحب الهواتف منهم، مؤكدة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة. وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن قوات الأمن موجودة بشكل مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في بيلا والحامول، ولن يسمح بوجود أي حالات غش جماعي على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستتابع خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

وأكدت وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم قامت بتجهيز جميع مقار اللجان الامتحانية من حيث توفير الإضاءة الملائمة والمراوح ومبردات المياه، وعكفت على نظافة اللجان ودورات المياه، وكل ما يضمن راحة الطلاب والمنتدبين لأعمال الامتحانات. وأكملت وكيل الوزارة أنها تفقدت الاستراحات، واطمأنت على توفير المتطلبات