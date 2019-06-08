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«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

الجزائريون رفضوا دعوة الرئيس المؤقت للحوار وخرجوا في أول تظاهرة مليونية بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
مظاهرات في الجزائر
مظاهرات في الجزائر
لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
وأجمع المحتجون على كلمة واحدة "الشعب يريد رحيل بن صالح"، موجهين رسالة لبن صالح أكدوا له "يدك الممدودة لن تجد من يصافحها". تظاهرة الأمس هي الجمعة السادسة عشرة منذ اندلاع حراك الجزائر تأتي غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية
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صحف-سعودية1

صحف سعودية: ماي تغادر المحافظين وقوات حفظ سلام لليمن

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة من رئاسة الحزب المحافظ، كما استعرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت أمس رئاسة حزب المحافظين، معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة لتنفيذ "بريكست". وبعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، ستبقى ماي في مهامها حتى تعيين حزب المحافظين خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تصدرت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "البيان" أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرضها عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني.
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الإمارات: ما حدث في فض اعتصام السودان «مذبحة»

أعربت دولة الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن قلقها إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق. ويتعرض القادة العسكريون في السودان لضغوط بعد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل. ووتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام الإثنين الماضي، بحسب "مونت كارلو الدولية". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أن أكثر من 100 شخص قتلوا منذ الإثنين خلال عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، من جانبهم أعلن قادة الاحتجاج رفضهم دعوة رئيس المجلس العسكري للتفاوض.
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اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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مظاهرات-الجزائر

«جبهة التحرير الجزائري» يريد انتخابات رئاسية قريبا

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إلى ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية للبلاد وتفادي الوقوع في متاهات المراحل الانتقالية. وقال الأمين العام للحزب محمد جميعي، في بيان له، اليوم الخميس، إن الحزب مؤمن بضرورة المضي في حوار جدي وصادق وهادئ ورصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الاستحقاقات هي «الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري».
انتخابات-الجزائر

حراك الجزائر ينتصر.. انتخابات الرئاسة «لم يترشح أحد»

تحول المشهد في الجزائر لصالح حراك الشارع الرافض بشكل قاطع لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر لها أن تنعقد في يوليو المقبل قبل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يصر المحتجون على رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قبل إجراء أي خطوة دستورية. واشتعلت في الآونة الأخيرة أزمة الانتخابات الرئاسية بين الجيش وأحزاب المعارضة، ففيما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بموعد الانتخابات المعلن، لا تزال قوى المعارضة عند موقفها الرافض.
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«مدنية الدولة» تتصدر الجمعة الـ14 من حراك الجزائر

ثلاثة أشهر هي عمر التظاهرات التي خرجت في الجزائر برفض ولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي نجحت في الإطاحة به، إلا أن شوارع الجزائر لا تزال تعيش على وقع تلك الاحتجاجات المليونية بعد أن تعالت المطالب إلى رحيل النظام بأكمله بعد اقتلاع رأس النظام. وفي الوقت الذي يصر فيه الجيش المسؤول عن الفترة الانتقالية على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، عمت التظاهرات الرافضة لتلك الخطوة أمس شوارع الجزائر للتأكيد على رفض الانتخابات والمطالبة برحيل رموز النظام. مليونية جديدة خرجت في الجمعة الـ14 للحراك وكان شعارها الأبرز "دولة مدنية لا عسكرية".
لويزة-حنون

اعتقال حنون يشعل الجزائر ومطالبة بعودة الجيش لثكناته

أشعل اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال اليساري الجزائري، لويزة حنون، الأوضاع في الجزائر، بعد اتهامات خطيرة وجهت إليها مرتبطة بـ"التآمر على الجيش والدولة"، تلك الاتهامات كانت سببا في إيداعها في الحبس الاحتياطي بسجن عسكري جنوبي العاصمة، وهي التهم التي تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام. ورأى الجزائريون أن توقيف المعارضة "حنون" مفاجأة من العيار الثقيل، وخلال أولى مليونيات شهر رمضان، التي خرجت أمس الجمعة، تصدرت "حنون" المشهد حيث رفع المحتجون شعار "عدالة حرة ليست انتقائية"، مطالبين بإطلاق سراحها.
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