أمهات مصر يتحدين «شاومينج»: أغراضكم خبيثة

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

وجهت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة لصفحات "شاومينج تغشش ثانوية عامة"، المنتشرة عبر موقع "فيسبوك"، تقول فيها: "لم نلتفت لتسريباتكم التي تهدف لخلق حالة من التوتر والقلق والبلبلة لأولياء الأمور والطلاب"، مضيفة أن صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تريد خلق حالة من التوتر والقلق للطلاب وأولياء أمورهم، وتهدف لإحراج وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بتأمين الامتحانات، مطالبة بتتبع المسؤولين عن هذه الصفحات وغلقها ومحاسبتهم وتوقيع أقصلا عقوبة عليهم.

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على وعي أولياء الأمور بالأغراض الخبيثة والدنيئة التي تهدف لها هذه الصفحات، مناشدة جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الالتفاف لهذه الصفحات وتجاهلها تماما، حتى لا يكونوا سببا في تحقيق أغراض وهدف هذه الصفحات. وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات