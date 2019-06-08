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قناة السويس تحول للخزانة العامة 72 مليار جنيه

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
قناة السويس
قناة السويس
قال قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، إن هيئة قناة السويس حققت العام المالي الحالي 2018- 2019، أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، وحولت هذا العام 72.2 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي. وحققت إيرادات قناة السويس زيادة ملحوظة بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالى 2018- 2019، مقابل نحو 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، بنسبة نمو 40.4%.
وأشار تقرير الوزارة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018- 2019 بنسبة نمو 36.5%. وأوضحت المالية أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس، نتيجة مشروع ازدواج
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سبائك ذهبية

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (6)

ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا. و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.
وزارة-المالية

ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 8 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.71 جنيه، ونحو 16.81 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.75 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء.
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وزارة-المالية

ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
محمد-معيط (2)

المالية: بدء إجراءات دمج «الخزانة العامة وسك العملة»

أعلنت وزارة المالية بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحتي «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، فى كيان واحد، بمسمى «سك العملة» باعتباره المسمى الدولى المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إدارى جديد، مشيرة إلى أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق فى مصر، ويجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت "المالية" أن الدمج لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
فلوس

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
صندوق-النقد-الدولي

6 أسباب لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا بشأن ختام الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق، إذ توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، والمتوقع وصولها نهاية الشهر الجاري. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، في إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود.
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