قناة السويس تحول للخزانة العامة 72 مليار جنيه

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

قناة السويس

قال قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، إن هيئة قناة السويس حققت العام المالي الحالي 2018- 2019، أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، وحولت هذا العام 72.2 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي. وحققت إيرادات قناة السويس زيادة ملحوظة بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالى 2018- 2019، مقابل نحو 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، بنسبة نمو 40.4%.

وأشار تقرير الوزارة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018- 2019 بنسبة نمو 36.5%. وأوضحت المالية أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس، نتيجة مشروع ازدواج