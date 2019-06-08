الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام
تحرير:أسماء فتحى
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
جاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:
عيار 21: 626 جنيهًا.
عيار 24: 715 جنيهًا.
عيار 18: 536 جنيهًا.
عيار 14: 419 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5008 جنيهات.
سعر الأوقية: 1340 دولارًا.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2019
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731
جاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:
عيار 21: 626 جنيهًا.
عيار 24: 715 جنيهًا.
عيار 18: 536 جنيهًا.
عيار 14: 419 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5008 جنيهات.
سعر الأوقية: 1340 دولارًا.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2019
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.828 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بانخفاض بلغ نحو 97 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها نحو 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.