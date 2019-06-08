الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

جاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 626 جنيهًا. عيار 24: 715 جنيهًا. عيار 18: 536 جنيهًا. عيار 14: 419 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5008 جنيهات. سعر الأوقية: 1340 دولارًا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2019 وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731