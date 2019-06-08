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انهيار طالبة داخل لجنة بالبحيرة.. ومغادرة الامتحان

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت لجنة مدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور بالبحيرة، اليوم السبت، انهيار طالبة تدعى "خلود"، في أثناء امتحان اللغة العربية، ما أدى لحالة من الفزع داخل اللجنة، وحاول رئيس اللجان تهدئتها، إلا أنها انهارت أكثر وصرخت بصوت عالٍ، ما أدى لتدخل والدتها قبل أن تترك الامتحان وتقرر تأجيل مادة اللغة العربية للعام المقبل. ويؤدي 31 ألفا و956 طالبا وطالبة اليوم امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الـ18 بمحافظة البحيرة.
تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، توفير الجو الملائم والهادئ والتيسير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة
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سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (2)

غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
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ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
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ضبط 3 حالات غش بالهاتف المحمول في كفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 3 حالات غش فردي بلجنة الشهيد لطفي العشري ببيلا، لطلاب كان بحوزتهم هواتف محمولة، وتم سحب الهواتف منهم، مؤكدة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة. وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن قوات الأمن موجودة بشكل مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في بيلا والحامول، ولن يسمح بوجود أي حالات غش جماعي على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستتابع خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

محافظ مطروح لطالبة كفيفة: إيه رأيك في الامتحان؟(صور)

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أداء طالبة تدعى "أمل المهدي" إحدى الطالبات المكفوفات، امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، حيث سألها عن مستوى الامتحان، فأكدت "سهولته"، بينما كانت تؤدي امتحانها بطريقة برايل. وتشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة مطروح امتحان 1840 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز على مستوى المحافظة في 10 لجان امتحانية موزعة على الآتي: 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام، ولجنة واحدة بمدينة العلمين، ولجنة بمدينة الضبعة مشتركة، ولجنة بمدينة براني، ولجنة بمدينة السلوم، وأخرى بمدينة سيوة.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

ثالث حالة إغماء بين طالبات الثانوية في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثالث حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، حيث غابت عن الوعي طالبة تدعى "دنيا حسن محمد"، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، ورفضت أن تُنقل إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وفضّلت البقاء داخل اللجنة لاستكمال الامتحان بعد إفاقتها. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.
امتحانات الجامعات

نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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