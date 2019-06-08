انهيار طالبة داخل لجنة بالبحيرة.. ومغادرة الامتحان

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

صورة أرشيفية

شهدت لجنة مدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور بالبحيرة، اليوم السبت، انهيار طالبة تدعى "خلود"، في أثناء امتحان اللغة العربية، ما أدى لحالة من الفزع داخل اللجنة، وحاول رئيس اللجان تهدئتها، إلا أنها انهارت أكثر وصرخت بصوت عالٍ، ما أدى لتدخل والدتها قبل أن تترك الامتحان وتقرر تأجيل مادة اللغة العربية للعام المقبل. ويؤدي 31 ألفا و956 طالبا وطالبة اليوم امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الـ18 بمحافظة البحيرة.

تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، توفير الجو الملائم والهادئ والتيسير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة