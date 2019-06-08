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البابا لطلاب الثانوية العامة: ربنا يبارك تعبكم

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
نشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، اليوم السبت، صورة، للبابا تواضروس، يوجه من خلالها رسالة لطلاب الثانوية العامة، يقول فيها: "نصلي من أجل جميع أولادنا اللي بيمتحنوا، ربنا يبارك تعبهم وجهدهم، ويعوض هذه الأتعاب بالفرح لهم وأسرهم ولمجتمعهم". انطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا.
ويؤدي 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية، و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.وبلغت
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سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (2)

غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (1)

تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (2)

ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
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اولياء-الامور-امام-لجان-امتحانات-الثانوية-العامة-فى-مطروح

أمهات مصر يتحدين «شاومينج»: أغراضكم خبيثة

وجهت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة لصفحات "شاومينج تغشش ثانوية عامة"، المنتشرة عبر موقع "فيسبوك"، تقول فيها: "لم نلتفت لتسريباتكم التي تهدف لخلق حالة من التوتر والقلق والبلبلة لأولياء الأمور والطلاب"، مضيفة أن صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تريد خلق حالة من التوتر والقلق للطلاب وأولياء أمورهم، وتهدف لإحراج وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بتأمين الامتحانات، مطالبة بتتبع المسؤولين عن هذه الصفحات وغلقها ومحاسبتهم وتوقيع أقصلا عقوبة عليهم.
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (2)

غشاش وغبي.. مصور امتحان العربي نشر رقم جلوسه بالخطأ

في واقعة فردية من نوعها نجحت من خلاله فريق مكافحة الغش الإلكتروني من ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية ونشره على موقع "فيسبوك" بعد مرور نصف ساعة من اللجان، إذ صور الطالب الامتحان من داخل اللجنة، متناسيا في أثناء التصوير أنه يضع رقم جلوسه بجانب كراسة البوكليت ومدون عليها اسم اللجنة والمحافظة، فضلا عن رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت، ما سهل على فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ضبط الطالب، في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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التعليم: ضبط طالب بدمياط صور امتحان اللغة العربية

تمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، من تتبع ورصد الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية ونشره على صفحات الغش عبر موقع "فيسبوك"، وكان الطالب يؤدي الامتحان في لجنة بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة.
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غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
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