البابا لطلاب الثانوية العامة: ربنا يبارك تعبكم

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

البابا تواضروس الثاني

نشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، اليوم السبت، صورة، للبابا تواضروس، يوجه من خلالها رسالة لطلاب الثانوية العامة، يقول فيها: "نصلي من أجل جميع أولادنا اللي بيمتحنوا، ربنا يبارك تعبهم وجهدهم، ويعوض هذه الأتعاب بالفرح لهم وأسرهم ولمجتمعهم". انطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا.

ويؤدي 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية، و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.وبلغت