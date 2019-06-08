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ترامب يهاجم «ناسا» بتصريحات عن القمر والمريخ

تحرير:وكالات ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
«القمر جزء من المريخ».. تصريح جديد مثير للجدل أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مطالبا وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن تركز بشكل أكبر على المريخ، وقال ترامب: "ركزوا على المريخ الذي يشكل القمر جزءً منه، بدلا من الذهاب إلى القمر، وبالنسبة للأموال التي ننفقها، يجب على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فعلنا ذلك منذ 50 عاما، لذا يجب على ناسا التركيز على شيء أكبر لنفعله، مثل الدفاع والعلوم، والمريخ الذي يعتبر القمر جزءً منه"، وذلك بحسب تغريدة له عبر موقع "تويتر".
تغريدة ترامب -التي تأتي تعليقا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء ونشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- أصابت كثير من المهتمين بعلوم الفلك والفضاء بالذهول، إذ أن المريخ والقمر يبعدان عن بعضهما البعض حوالي 140 مليون كيلو متر مربع، ولم يكن القمر جزءً منه، فلكل كوكب أقماره.ورفضت ناسا الرد التعليق على الأمر،
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لماذا تراجع ترامب عن الحرب التجارية مع المكسيك؟

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نفط ايران

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركات النفط في إيران

قررت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية. واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للحرس الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، 10 مشاريع بـ22 مليار دولار، أي 4 أضعاف الميزانية للحرس الإيراني.
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يُعلن: وقف الرسوم الجمركية على المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدّد بفرضها على مكسيكو "تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى". وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك، الرسوم الجمركية التي كان مقرّرًا فرضها من قبل الولايات المتحدة ضدّ المكسيك، تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمى"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
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ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».
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ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

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