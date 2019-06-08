ترامب يهاجم «ناسا» بتصريحات عن القمر والمريخ

تحرير:وكالات ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

«القمر جزء من المريخ».. تصريح جديد مثير للجدل أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مطالبا وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن تركز بشكل أكبر على المريخ، وقال ترامب: "ركزوا على المريخ الذي يشكل القمر جزءً منه، بدلا من الذهاب إلى القمر، وبالنسبة للأموال التي ننفقها، يجب على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فعلنا ذلك منذ 50 عاما، لذا يجب على ناسا التركيز على شيء أكبر لنفعله، مثل الدفاع والعلوم، والمريخ الذي يعتبر القمر جزءً منه"، وذلك بحسب تغريدة له عبر موقع "تويتر".

تغريدة ترامب -التي تأتي تعليقا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء ونشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- أصابت كثير من المهتمين بعلوم الفلك والفضاء بالذهول، إذ أن المريخ والقمر يبعدان عن بعضهما البعض حوالي 140 مليون كيلو متر مربع، ولم يكن القمر جزءً منه، فلكل كوكب أقماره.ورفضت ناسا الرد التعليق على الأمر،