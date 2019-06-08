طلاب الثانوية العامة: امتحان العربي سهل
تحرير:أمينة محمود
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
طلاب الثانوية العامة
أكد طلاب الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، أن الامتحان جاء سهلا في مستوى الطالب المتوسط ويبعد عن التعقيدات. ومن جانبه، قال إيهاب فتحي معلم خبير لغة عربية بإدارة السيدة زينب التعليمية، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والذي بدأ، في الساعة التاسعة صباحا، في مستوى الطالب المتوسط ومعظم الأسئلة سهلة تدرب عليها الطلاب، ولم تخرج عن توقعات المعلمين، مؤكدا أنه لا يوجد حالات حزن بين الطلاب بسبب مستوى الامتحان.
وأشار فتحي، في تصريحات له، إلى أن جميع أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي، ولا توجد أية أسئلة غير مباشرة، بخلاف الأسئلة البسيطة التي تميز بين مستوى الطلاب.البابا لطلاب الثانوية العامة: ربنا يبارك تعبكموانطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
وأشار فتحي، في تصريحات له، إلى أن جميع أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي، ولا توجد أية أسئلة غير مباشرة، بخلاف الأسئلة البسيطة التي تميز بين مستوى الطلاب.
البابا لطلاب الثانوية العامة: ربنا يبارك تعبكم
وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا، منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية، و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون. (التفاصيل)