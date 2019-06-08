طلاب الثانوية العامة: امتحان العربي سهل

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

طلاب الثانوية العامة

أكد طلاب الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، أن الامتحان جاء سهلا في مستوى الطالب المتوسط ويبعد عن التعقيدات. ومن جانبه، قال إيهاب فتحي معلم خبير لغة عربية بإدارة السيدة زينب التعليمية، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والذي بدأ، في الساعة التاسعة صباحا، في مستوى الطالب المتوسط ومعظم الأسئلة سهلة تدرب عليها الطلاب، ولم تخرج عن توقعات المعلمين، مؤكدا أنه لا يوجد حالات حزن بين الطلاب بسبب مستوى الامتحان.

وأشار فتحي، في تصريحات له، إلى أن جميع أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي، ولا توجد أية أسئلة غير مباشرة، بخلاف الأسئلة البسيطة التي تميز بين مستوى الطلاب.البابا لطلاب الثانوية العامة: ربنا يبارك تعبكموانطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة