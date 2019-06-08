جريمة

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
فوجئ الأهالي بمنطقة المسلة بحى المطرية، بفتاة ألقت نفسها من شرفة منزل خالتها فى الطابق الثامن لتلقى مصرعها فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وهى طالبة جامعية وتقيم ووالدتها مع خالتها بمنطقة المسلة، حى المطرية،
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طعن

«ابن عاق وأب ذبيح».. قصة جريمة هزت بني سويف

شهدت قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، جريمة بشعة بعد قيام صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية بقتل والده ذبحا بالسكين داخل منزله، بسبب مشادة كلامية بينهما بعد رفضه إعطاءه المال. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد قيام شاب يدعى "عبد الرحمن" 25 عامًا، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، بذبح والده، ويدعى "جابر" 50 عامًا، عامل بمصنع دهانات ومقيم بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، بآلة حادة "سكين"، ما تسبب فى وفاته نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرقبة طوله 7 سنتيمترات.
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معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
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إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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«أبو عيطة».. هنا يبدأ الإرهاب وينتهي

في 19 فبراير 2018 بدأت الأجهزة الأمنية في مصر شن عمليات مكبرة للقضاء على الإرهاب بسيناء، وتطهير المنطقة التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، وآخرها الهجوم على كمين للشرطة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أسفر عن استشهاد 7 من عناصر الشرطة، ومقتل عدد من الإرهابيين، ولاحقت الشرطة الإرهابيين بدائرة قسم شرطة العريش، حيث لاذوا بالفرار إلى منطقة أبو عيطة، متخذين من بعض المنازل ملاذا لهم وبادروا بإطلاق النيران على الشرطة.
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المؤبد لثلاثة متهمين بالاتجار في المخدرات بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بمنطقة المطرية، وحيازة أسلحة نارية، وذلك بعد تيقن المحكمة من الاتهامات المنسوبة إليهم، بناء على التحريات الأمنية التى أكدت أنهم قائمون على «دولاب مخدرات» يتحصلون عليها بكميات كبيرة، ويتمركزون على نواصي عدة طرق فى أوقات متفاوتة، ويروجون المخدرات على المدمنين ومعارفهم من المتعاطين، بقصد التحصل على أرباح مادية جراء بيع تلك السموم.
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مصرع طالبة آسيوية فى حادث سير بالمقطم

لقيت فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، مصرعها خلال سيرها فى الشارع بمنطقة المقطم، حيث صدمتها سيارة ربع نقل كانت مسرعة، وتحفظ الأهالي على السائق المتهم واتصلوا بالشرطة، وسلموه لقوات الأمن، بينما نقلت سيارة إسعاف جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات، وأكد شهود عيان رعونة السائق، وأنه صدم المجني عليها رغم أنها كانت تسير على جانب الطريق، حيث كان يمكنه تجنبها لو كان منتبهًا خلال القيادة.
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«مستحملتش».. قاتل زوجة أبيه يكشف مفاجآت الجريمة

«بكرهها، كانت ست شرانية لسانها طويل، لديها من كيد النساء ما يكفي لخراب البيوت وموت خصومها قهرًا من مكائدها. حاولت مرارا وتكرارًا التجاوز عن أفعالها حتى نفد صبري أخيرا، فلم تعد والدتي موجودة لتقصيني عنها، ولم أعد أنا الصغير الذى عليه تحمل تعنيف والده بسبب مكائد زوجة أبيه وهو صامت عاجز عن الدفاع عن نفسه. استفزتني وأهانتنى فأطلقت يدي إليها بما تستحقه، قتلتها أخيرًا لتدفع ثمن شرورها نحوي ونحو أمي الراحلة» كان ذلك جانبا من اعترافات رجل أربعيني قتل زوجة أبيه المسنة.
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10 مشاهد فى جريمة رجل الأعمال الشهير بالمهندسين

«ربنا يصبر أهله» دعاء كان لسان حال المارة وحراس العقارات والأهالي بشارع سوريا بالمهندسين عند التقاطع مع شارع شهاب، صباح اليوم الأربعاء، بعدما صدم رجل أعمال مسن، شهير، كان يقود سيارته المرسيدس الفارهة بسرعة جنونية فى التقاطع داخلًا إلى شارع سوريا، محاسبًا فى بداية العقد السادس من العمر، فأطاح به من أمام فندق فى شارع سوريا باتجاه شارع السودان، إلى الناحية الثانية عند مول تجاري شهير، ليسقط المحاسب جثة هامدة مهشمة الرأس وسط بركة من الدماء، وتيقن الأهالي من مصرعه، فغطوا جسده بأوراق كرتون واتصلوا بالشرطة والنجدة. ونرصد أبرز مشاهد الحادث.
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