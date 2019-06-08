سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

انتحار - أرشيفية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.

فوجئ الأهالي بمنطقة المسلة بحى المطرية، بفتاة ألقت نفسها من شرفة منزل خالتها فى الطابق الثامن لتلقى مصرعها فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وهى طالبة جامعية وتقيم ووالدتها مع خالتها بمنطقة المسلة، حى المطرية،