رياضة

الكشف عن رقم قميص هازارد مع ريال مدريد

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
هازارد
هازارد
دفع انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، كرابع صفقات النادي الملكي في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد (2019- 2020)، الجماهير للتكهن برقم قميصه الجديد مع الريال، وذلك قبل أن يفجر متجر ريال مدريد في مطار البارت في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، مفاجأة من العيار الثقيل حينما طرح قميص النجم البلجيكي للبيع، والذي يحمل رقم 7، ويعد هذا الرقم من أفضل الأرقام في تاريخ النادي الملكي، إذ ارتداه أفضل هدافين في تاريخه، وهما كريستيانو رونالدو ومن قبله راؤول جونزاليس.
وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن أنها قامت بزيارة المتجر الخاص بريال مدريد مباشرة بعد انتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر قميص ريال مدريد مكتوبا عليه اسم هازارد مع الرقم 7، إلا أنها وجدت القميص قد بيع. ووقع صاحب الـ28 عامًا على عقد مدته خمس سنوات مع ريال مدريد مع تقاضيه
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الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
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أين يوجد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا بالبريميرليج؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعلى اللاعبين أجرًا في كل فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ووجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ، وذلك بعدما أثبت ذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز وتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري في آخر موسمين، أما كيفين دي بروين فهو أعلى اللاعبين أجرًا مع مانشستر سيتي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
جوارديولا

جوارديولا يتعهد بالبقاء مع مانشستر سيتي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأن مانشستر سيتي هو المكان المثالي للعمل به، مؤكدًا للجماهير بأنه سيبقى في ملعب الاتحاد لموسمين إضافيين على أقل تقدير. وقال المدرب الإسباني: "لا يوجد في العالم للقيام بعملك كمدرب أفضل من إنجلترا، يمكنني مقارنتها بإسبانيا وألمانيا، الأمور متشابهة، وربما تكون الأمور في إيطاليا مشابهة بعض الشيء لإسبانيا، ولكن في باقي الأماكن تتعرض لصافرات الاستهجان عند عدم تحقيق الانتصار، أما هنا فأنت لا تجد سوى الدعم، أتذكر عامي الأول الصعب، فبعد الخروج من دوري الأبطال أمام موناكو وتقديم نتائج سيئة في الدوري، لم أجد سوى الدعم".
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تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
دورى-ابطال-اوروبا

معارضة إسبانية وإنجليزية لشكل دوري الأبطال الجديد

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024، وهو التغيير الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل العديد من الأندية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال توجد من إسبانيا 9 أندية في اتحاد الأندية الأوروبية، من بينها 7 أندية هي "أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفياريال وريال سوسيداد ومالاجا"، تعارض المقترح الجديد، بينما يؤيده فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن تتألف البطولة من 32 فريقا، على أن تهبط منها 8 أندية للدوري الأوروبي في الموسم التالي.
ريال- مدريد‎

ريال مدريد يتصدر تصنيف الأندية الأوروبية

تصدر ريال مدريد تصنيف الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للعام الخامس على التوالي، حيث وجد الفريق الملكي في الصدارة برصيد 146 ألف نقطة مقابل 138 ألف نقطة لبرشلونة في المركز الثاني، و128 ألف نقطة لبايرن ميونيخ في المركز الثالث و127 ألف نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز الرابع، و124 ألف نقطة ليوفنتوس في المركز الخامس، و106 آلاف نقطة لمانشستر سيتي في المركز السادس و104 آلاف نقطة لإشبيلية في المركز السابع و103 آلاف نقطة لباريس سان جيرمان في المركز الثامن و101 ألف نقطة لأرسنال في المركز التاسع وأخيرًا 93 ألف نقطة لبورتو بالمركز العاشر.
مورينيو (2)

مورينيو: اللاعب الأفضل يجب أن يتوج بالألقاب

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن أي لاعب يرغب في أن يصبح الأفضل في العالم، عليه أن يطور من روحه الانتصارية، مشيدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتزامه في عمله، قائلا: "اللاعب الأفضل في العالم يجب أن يكون منتصرًا دائمًا، وعليه أن يتمتع بالجودة والموهبة، وذلك لن يكون كافيًا دون التتويج بالألقاب، فإذا توج يوفنتوس على سبيل المثال بلقب دوري أبطال أوروبا، فيمكن القول بسهولة إن كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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