الكشف عن رقم قميص هازارد مع ريال مدريد

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

هازارد

دفع انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، كرابع صفقات النادي الملكي في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد (2019- 2020)، الجماهير للتكهن برقم قميصه الجديد مع الريال، وذلك قبل أن يفجر متجر ريال مدريد في مطار البارت في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، مفاجأة من العيار الثقيل حينما طرح قميص النجم البلجيكي للبيع، والذي يحمل رقم 7، ويعد هذا الرقم من أفضل الأرقام في تاريخ النادي الملكي، إذ ارتداه أفضل هدافين في تاريخه، وهما كريستيانو رونالدو ومن قبله راؤول جونزاليس.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن أنها قامت بزيارة المتجر الخاص بريال مدريد مباشرة بعد انتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر قميص ريال مدريد مكتوبا عليه اسم هازارد مع الرقم 7، إلا أنها وجدت القميص قد بيع. ووقع صاحب الـ28 عامًا على عقد مدته خمس سنوات مع ريال مدريد مع تقاضيه