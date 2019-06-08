إغماء طالبة ثانوي في بني سويف.. ونقلها للمستشفى

تحرير:محمد حفيظ ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

صورة أرشيفية

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، تدعى "مي. ع. ع" 18 سنة، اليوم السبت، لحالة إغماء في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، كما أصيبت أيضًا طالبة بمغص كلوي، تدعى "أميرة. ص. إ" 17 سنة، مقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا، ونُقلت إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج.

كما اطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان