سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إغماء طالبة ثانوي في بني سويف.. ونقلها للمستشفى

تحرير:محمد حفيظ ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، تدعى "مي. ع. ع" 18 سنة، اليوم السبت، لحالة إغماء في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، كما أصيبت أيضًا طالبة بمغص كلوي، تدعى "أميرة. ص. إ" 17 سنة، مقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا، ونُقلت إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج.
كما اطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان
اقرأ المزيد
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (2)

غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (1)

تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (2)

ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

مغص وإغماء لـ3 طالبات في امتحانات الثانوية بكفرالشيخ

تعرضت ثلاث طالبات في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بكفر الشيخ لإصابات بالمغص، وإغماء، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "نهال إبراهيم كمال" بمدرسة محمد فريد الثانوية للبنات، مصابة بحالة إغماء، و"ياسمين عيد عبد المجيد" بمدرسة لطفى السيد مصابة بمغص، ورفضت نقلها إلى المستشفى، وتم إسعافها داخل اللجنة بواسطة فريق طبي. وفي مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات أصيبت الطالبة "آلاء محمد سالم" بحالة إغماء ليتم نقلها إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، ويتم إسعافها داخل المستشفى.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

ثالث حالة إغماء بين طالبات الثانوية في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثالث حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، حيث غابت عن الوعي طالبة تدعى "دنيا حسن محمد"، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، ورفضت أن تُنقل إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وفضّلت البقاء داخل اللجنة لاستكمال الامتحان بعد إفاقتها. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.
امتحانات الجامعات

نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
اسعاف (3)

حالتا إغماء بين طالبات الثانوية العامة في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثاني حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، إذ غابت عن الوعي طالبة تدعى "آية مجدي شحاتة - 17 عامًا"، بالصف الثالث الثانوي، في مدرسة اللاوندي الإعدادية التابعة لإدارة أجا التعليمية، بعدما استقبل مستشفى السنبلاوين العام الطالبة "سماح سمير عبد المحسن حسن"، من لجنة ثانوية عامة، مدرسة أحمد لطفى السيد التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، مصابة بحالة إغماء، وتبين أن الطالبة من قرية ميت غريطة وتعاني من ضغوط وتوتر الامتحان وتم إفاقتهما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org