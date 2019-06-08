في بيان جديد.. الأهلي يعدد سلبيات اتحاد الكرة

مجلس الأهلي كشف في بيان جديد عن مسؤولية اتحاد الكرة عن أزمة القيد الإفريقي في نسخة القائمة الجديدة خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات إلى تلك المشكلة
أرسلت إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري. ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل مباريات المنافسين.
وتابع بيان الأهلى: «عدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلات، وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة، الذي عمل على استهلاكه
وتابع بيان الأهلى: «عدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلات، وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة، الذي عمل على استهلاكه وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وتجاهل الاتحاد الإساءات العلَنية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسؤولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب».
وكشف النادي في مذكرته عن مسؤولية الاتحاد عن أزمة القيد فى القائمة الإفريقية فى نسختها الجديدة، خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات إلى مشكلة القيد الإفريقي والأزمة التى سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الإفريقى "كاف"، في ما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الأولى من البطولة، نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.
وجاء في المذكرة أن الأهلى يحرص دائما على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية، ومستمر فى قناعاته الراسخة بتطبيق قواعد اللعب النظيف؛ لذا فإن النادى يحتفظ بحقوقه الكاملة فى بطولة الدورى العام للموسم الجارى، وما سوف يتخذه مجلس الإدارة من قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كل الملاحظات السابق الإشارة إليها، والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالى.
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين اليوم السبت، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، إذ حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، ويومي 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، ليستكمل خلال جلساته مناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة للمجلس.
وكان مجلس الأهلى ناقش فى جلسته السابقة موقفه من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى، حيث قام المجلس بدراسة الموقف من كل جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي بالدورى.
ويتصدر الفريق الأحمر جدول الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة، فاز فى 23 لقاءً وتعادل فى 5 مباريات وخسر فى 4، ويأتى الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وذلك بعد أن خاض 31 مباراة، فاز فى 20 لقاءً وتعادل في 8 مباريات وخسر في 3.