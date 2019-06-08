في بيان جديد.. الأهلي يعدد سلبيات اتحاد الكرة

مجلس الأهلي كشف في بيان جديد عن مسؤولية اتحاد الكرة عن أزمة القيد الإفريقي في نسخة القائمة الجديدة خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات إلى تلك المشكلة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

مجلس الأهلى

أرسلت إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري. ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل مباريات المنافسين.

وتابع بيان الأهلى: «عدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلات، وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة، الذي عمل على استهلاكه