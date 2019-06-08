رياضة

في بيان جديد.. الأهلي يعدد سلبيات اتحاد الكرة

مجلس الأهلي كشف في بيان جديد عن مسؤولية اتحاد الكرة عن أزمة القيد الإفريقي في نسخة القائمة الجديدة خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات إلى تلك المشكلة
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
مجلس الأهلى
مجلس الأهلى
أرسلت إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري. ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل مباريات المنافسين.
وتابع بيان الأهلى: «عدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلات، وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة، الذي عمل على استهلاكه
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الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
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أين يوجد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا بالبريميرليج؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعلى اللاعبين أجرًا في كل فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ووجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ، وذلك بعدما أثبت ذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز وتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري في آخر موسمين، أما كيفين دي بروين فهو أعلى اللاعبين أجرًا مع مانشستر سيتي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
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جوارديولا يتعهد بالبقاء مع مانشستر سيتي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأن مانشستر سيتي هو المكان المثالي للعمل به، مؤكدًا للجماهير بأنه سيبقى في ملعب الاتحاد لموسمين إضافيين على أقل تقدير. وقال المدرب الإسباني: "لا يوجد في العالم للقيام بعملك كمدرب أفضل من إنجلترا، يمكنني مقارنتها بإسبانيا وألمانيا، الأمور متشابهة، وربما تكون الأمور في إيطاليا مشابهة بعض الشيء لإسبانيا، ولكن في باقي الأماكن تتعرض لصافرات الاستهجان عند عدم تحقيق الانتصار، أما هنا فأنت لا تجد سوى الدعم، أتذكر عامي الأول الصعب، فبعد الخروج من دوري الأبطال أمام موناكو وتقديم نتائج سيئة في الدوري، لم أجد سوى الدعم".
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الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مواجهة الإنتاج الحربي يوم 30 مايو، ثم يلتقي مع حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل، على أن يواجه الجونة يوم 6 يونيو، موضحًا أن لجنة المسابقات استقرت على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو. كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة للتحرير أن مباراة بيراميدز مع حرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، من يوم 3 يونيو إلى يوم 6 يونيو على أن يقام لقاء الحرس والزمالك بدلا منها.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
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