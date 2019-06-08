7 حالات إغماء لمدرس و6 طلاب «ثانوية» في الشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
صورة أرشيفية
رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، سبع حالات إغماء، جميعها داخل لجان الامتحان، حيث أصيب ثلاثة طلاب بحالات إغماء داخل لجنة مدرسة «السادات» الثانوية بنين، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، ولجنتي امتحان بمدينة الزقازيق، إحداهما تابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في أثناء تأديتهم الامتحان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من لجان الامتحان بواسطة سيارات الإسعاف، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة لإفاقتهم.
كما أصيب «محمد سيد» مدرس، بحالة إغماء، وذلك في أثناء قيامه بالمراقبة على إحدى لجان الامتحان بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بمنيا القمح، وهو ما حدث مع طالب آخر يدعى «إبراهيم مرزوق»، إذ أصيب بحالة إغماء في أثناء تأديته الامتحان بمجمع «ههيا» للغات.
وأصيبت
كما أصيب «محمد سيد» مدرس، بحالة إغماء، وذلك في أثناء قيامه بالمراقبة على إحدى لجان الامتحان بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بمنيا القمح، وهو ما حدث مع طالب آخر يدعى «إبراهيم مرزوق»، إذ أصيب بحالة إغماء في أثناء تأديته الامتحان بمجمع «ههيا» للغات.
وأصيبت طالبتان، إحداهما تدعى «أسماء ياسر» داخل لجنة امتحان بمدرسة «فاقوس» الثانوية بنات، والأخرى تدعى «فاطمة سعيد» بمدرسة «أبو حماد» الثانوية، بنوبة اكتئاب داخل لجنة الامتحان. بينما جرى نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف، وتمت إفاقتهم وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.
اقرأ أيضًا:
سقوط مروحة على رأس طالب في لجنة الثانوية بالدقهلية
ضبط 3 حالات غش بالهاتف المحمول في كفر الشيخ