7 حالات إغماء لمدرس و6 طلاب «ثانوية» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

صورة أرشيفية

رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، سبع حالات إغماء، جميعها داخل لجان الامتحان، حيث أصيب ثلاثة طلاب بحالات إغماء داخل لجنة مدرسة «السادات» الثانوية بنين، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، ولجنتي امتحان بمدينة الزقازيق، إحداهما تابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في أثناء تأديتهم الامتحان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من لجان الامتحان بواسطة سيارات الإسعاف، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة لإفاقتهم.

كما أصيب «محمد سيد» مدرس، بحالة إغماء، وذلك في أثناء قيامه بالمراقبة على إحدى لجان الامتحان بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بمنيا القمح، وهو ما حدث مع طالب آخر يدعى «إبراهيم مرزوق»، إذ أصيب بحالة إغماء في أثناء تأديته الامتحان بمجمع «ههيا» للغات. وأصيبت