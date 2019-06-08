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7 حالات إغماء لمدرس و6 طلاب «ثانوية» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، سبع حالات إغماء، جميعها داخل لجان الامتحان، حيث أصيب ثلاثة طلاب بحالات إغماء داخل لجنة مدرسة «السادات» الثانوية بنين، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، ولجنتي امتحان بمدينة الزقازيق، إحداهما تابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في أثناء تأديتهم الامتحان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من لجان الامتحان بواسطة سيارات الإسعاف، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة لإفاقتهم.
كما أصيب «محمد سيد» مدرس، بحالة إغماء، وذلك في أثناء قيامه بالمراقبة على إحدى لجان الامتحان بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بمنيا القمح، وهو ما حدث مع طالب آخر يدعى «إبراهيم مرزوق»، إذ أصيب بحالة إغماء في أثناء تأديته الامتحان بمجمع «ههيا» للغات. وأصيبت
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مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
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التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
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امتحانات الجامعات

انهيار طالبة داخل لجنة بالبحيرة.. ومغادرة الامتحان

شهدت لجنة مدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور بالبحيرة، اليوم السبت، انهيار طالبة تدعى "خلود"، في أثناء امتحان اللغة العربية، ما أدى لحالة من الفزع داخل اللجنة، وحاول رئيس اللجان تهدئتها، إلا أنها انهارت أكثر وصرخت بصوت عالٍ، ما أدى لتدخل والدتها قبل أن تترك الامتحان وتقرر تأجيل مادة اللغة العربية للعام المقبل. ويؤدي 31 ألفا و956 طالبا وطالبة اليوم امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الـ18 بمحافظة البحيرة.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 3 حالات غش بالهاتف المحمول في كفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 3 حالات غش فردي بلجنة الشهيد لطفي العشري ببيلا، لطلاب كان بحوزتهم هواتف محمولة، وتم سحب الهواتف منهم، مؤكدة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة. وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن قوات الأمن موجودة بشكل مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في بيلا والحامول، ولن يسمح بوجود أي حالات غش جماعي على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستتابع خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

محافظ مطروح لطالبة كفيفة: إيه رأيك في الامتحان؟(صور)

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أداء طالبة تدعى "أمل المهدي" إحدى الطالبات المكفوفات، امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، حيث سألها عن مستوى الامتحان، فأكدت "سهولته"، بينما كانت تؤدي امتحانها بطريقة برايل. وتشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة مطروح امتحان 1840 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز على مستوى المحافظة في 10 لجان امتحانية موزعة على الآتي: 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام، ولجنة واحدة بمدينة العلمين، ولجنة بمدينة الضبعة مشتركة، ولجنة بمدينة براني، ولجنة بمدينة السلوم، وأخرى بمدينة سيوة.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

ثالث حالة إغماء بين طالبات الثانوية في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثالث حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، حيث غابت عن الوعي طالبة تدعى "دنيا حسن محمد"، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، ورفضت أن تُنقل إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وفضّلت البقاء داخل اللجنة لاستكمال الامتحان بعد إفاقتها. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.
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