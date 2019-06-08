رياضة

جوارديولا يتعهد بالبقاء مع مانشستر سيتي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأن مانشستر سيتي هو المكان المثالي للعمل به، مؤكدًا للجماهير بأنه سيبقى في ملعب الاتحاد لموسمين إضافيين على أقل تقدير. وقال المدرب الإسباني: "لا يوجد في العالم للقيام بعملك كمدرب أفضل من إنجلترا، يمكنني مقارنتها بإسبانيا وألمانيا، الأمور متشابهة، وربما تكون الأمور في إيطاليا مشابهة بعض الشيء لإسبانيا، ولكن في باقي الأماكن تتعرض لصافرات الاستهجان عند عدم تحقيق الانتصار، أما هنا فأنت لا تجد سوى الدعم، أتذكر عامي الأول الصعب، فبعد الخروج من دوري الأبطال أمام موناكو وتقديم نتائج سيئة في الدوري، لم أجد سوى الدعم".
وأضاف بيب للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "لم أتوج بأي لقب في عامي الأول، واستمرت الجماهير في دعمي، ولن أنسى ذلك، هنا يمكنني العمل في هدوء، والنادي يدعم أفكارنا، في باقي الأندية عندما تفوز تكون مثاليا، وعندما تخسر تكون الأمور سيئة، وهنا لا يوجد ذلك، وبالتالي نرغب في مكافأة تلك الثقة بالاستمرار مع الفريق
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الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
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أين يوجد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا بالبريميرليج؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعلى اللاعبين أجرًا في كل فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ووجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ، وذلك بعدما أثبت ذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز وتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري في آخر موسمين، أما كيفين دي بروين فهو أعلى اللاعبين أجرًا مع مانشستر سيتي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
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في بيان جديد.. الأهلي يعدد سلبيات اتحاد الكرة

أرسلت إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري. ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل مباريات المنافسين.
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بيب-جوارديولا

جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي

كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.
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جوارديولا يطالب بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

يدرك المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن هيمنة فريقه مانشستر سيتي على الكرة الإنجليزية، لن يتم النظر إليها بعين الاعتبار إلا إذا توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية المحلية غير المسبوقة، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب التتويج منذ أيام بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة، ليكون فريق بيب واحدًا من أقوى الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن ذلك الفريق فشل في نقل تلك النجاحات إلى القارة الأوروبية بغد الخروج في آخر موسمين من ربع النهائي.
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جوارديولا: الثلاثية المحلية أصعب من دوري الأبطال

أشار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى أن التتويج بالثلاثية المحلية في إنجلترا -بريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي- يعد إنجازًا أكبر من الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتمكن السيتي أمس من اكتساح واتفورد بنتيجة 6-0، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ إنجلترا يتمكن من التتويج بالثلاثية المحلية في موسم واحد، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، كما توج السيتي بكأس الرابطة على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
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السيتي يدعم جوارديولا بـ230 مليون يورو لدوري الأبطال

تمكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في آخر موسمين، إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الرئيسي الذي وصل إلى ملعب الاتحاد قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2016 من أجله، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن الإدارة ستدعم المدرب الإسباني بقوة هذا الصيف من أجل الظفر باللقب الأوروبي الموسم المقبل، حيث أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الإدارة ستوفر لجوارديولا 230 مليون يورو للتعاقد مع مدافع واثنين من متوسطي الميدان إضافة إلى مهاجم.
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