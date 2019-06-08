جوارديولا يتعهد بالبقاء مع مانشستر سيتي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

بيب جوارديولا

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأن مانشستر سيتي هو المكان المثالي للعمل به، مؤكدًا للجماهير بأنه سيبقى في ملعب الاتحاد لموسمين إضافيين على أقل تقدير. وقال المدرب الإسباني: "لا يوجد في العالم للقيام بعملك كمدرب أفضل من إنجلترا، يمكنني مقارنتها بإسبانيا وألمانيا، الأمور متشابهة، وربما تكون الأمور في إيطاليا مشابهة بعض الشيء لإسبانيا، ولكن في باقي الأماكن تتعرض لصافرات الاستهجان عند عدم تحقيق الانتصار، أما هنا فأنت لا تجد سوى الدعم، أتذكر عامي الأول الصعب، فبعد الخروج من دوري الأبطال أمام موناكو وتقديم نتائج سيئة في الدوري، لم أجد سوى الدعم".

وأضاف بيب للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "لم أتوج بأي لقب في عامي الأول، واستمرت الجماهير في دعمي، ولن أنسى ذلك، هنا يمكنني العمل في هدوء، والنادي يدعم أفكارنا، في باقي الأندية عندما تفوز تكون مثاليا، وعندما تخسر تكون الأمور سيئة، وهنا لا يوجد ذلك، وبالتالي نرغب في مكافأة تلك الثقة بالاستمرار مع الفريق