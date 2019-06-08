ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

صورة أرشيفية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.

وأصيبت الطالبة آية مجدي شحاتة، 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي، في مدرسة اللاوندي الإعدادية التابعة لإدارة أجا التعليمية، بإغماء، ونقلت إلى مستشفى أجا. كما استقبل مستشفى السنبلاوين العام الطالبة سماح سمير عبد المحسن حسن، بمدرسة أحمد لطفى السيد التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، مصابة بحالة إغماء، وتبين