أين يوجد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا بالبريميرليج؟

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعلى اللاعبين أجرًا في كل فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ووجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ، وذلك بعدما أثبت ذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز وتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري في آخر موسمين، أما كيفين دي بروين فهو أعلى اللاعبين أجرًا مع مانشستر سيتي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويحصل بالتالي دي بروين على 130 ألف إسترليني أكثر من ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في السيتي وهو ديفيد سيلفا، ومن جانبه يحصل هاري كين مع توتنهام على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي أقل من دي بروين بـ150 ألف جنيه إسترليني كاملة. ويعد النجم الألماني مسعود أوزيل أعلى اللاعبين أجرًا مع أرسنال بحصوله على 350