رياضة

أين يوجد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا بالبريميرليج؟

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعلى اللاعبين أجرًا في كل فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ووجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ، وذلك بعدما أثبت ذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز وتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري في آخر موسمين، أما كيفين دي بروين فهو أعلى اللاعبين أجرًا مع مانشستر سيتي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ويحصل بالتالي دي بروين على 130 ألف إسترليني أكثر من ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في السيتي وهو ديفيد سيلفا، ومن جانبه يحصل هاري كين مع توتنهام على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي أقل من دي بروين بـ150 ألف جنيه إسترليني كاملة. ويعد النجم الألماني مسعود أوزيل أعلى اللاعبين أجرًا مع أرسنال بحصوله على 350
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الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
جوارديولا

جوارديولا يتعهد بالبقاء مع مانشستر سيتي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأن مانشستر سيتي هو المكان المثالي للعمل به، مؤكدًا للجماهير بأنه سيبقى في ملعب الاتحاد لموسمين إضافيين على أقل تقدير. وقال المدرب الإسباني: "لا يوجد في العالم للقيام بعملك كمدرب أفضل من إنجلترا، يمكنني مقارنتها بإسبانيا وألمانيا، الأمور متشابهة، وربما تكون الأمور في إيطاليا مشابهة بعض الشيء لإسبانيا، ولكن في باقي الأماكن تتعرض لصافرات الاستهجان عند عدم تحقيق الانتصار، أما هنا فأنت لا تجد سوى الدعم، أتذكر عامي الأول الصعب، فبعد الخروج من دوري الأبطال أمام موناكو وتقديم نتائج سيئة في الدوري، لم أجد سوى الدعم".
مجلس إدارة الأهلي

في بيان جديد.. الأهلي يعدد سلبيات اتحاد الكرة

أرسلت إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري. ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل مباريات المنافسين.
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تتويج-ليفربول‎ (3)

كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
ماوريسيو -بوتشيتينو‎

بوتشيتينو يكشف حقيقة مشاركة هاري كين أمام ليفربول

أكد ماورسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه لم يحسم موقف مشاركة هاري كين مهاجم الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره ليفربول، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين الريدز والسبيرز، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث، الفريق سيخوض مران اليوم وبعده يمكن أن نحدد شكل الفريق، دائما القرار صعب وغدًا موعد لقرار جديد، نحن نمتلك الكثير من المعلومات سنحاول أن نستخدمها من أجل تحقيق الفوز، أنت فقط تستطيع اختيار 11 لاعبًا للتشكيل، وهذا أكثر موقف مؤلم".
الحكم -لسلوفيني-دامير-سكومينا‎

حكم نهائي دوري الأبطال يتحدث عن استعداده للموقعة

"لم أحدد تلك الأهداف لنفسي في البداية، لكني أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي على مدار السنوات الماضية، لذا أشعر بفخر شديد لاختياري لهذه المباراة".. بهذه الكلمات تحدث الحكم السلوفيني دامير سكومينا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إدارته لثاني نهائي أوروبي، بعدما قاد المباراة النهائية للدوري الأوروبي عام 2017، والتي جمعت بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل ساعات من إدارته لنهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.
هدف-صلاح-فى-توتنهام

صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
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