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غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
وتابع النجار، أنه بعد إنهاء إجراءات البنك يتعين على المواطن التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.من ناحية أخرى، عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
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ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

مغص وإغماء لـ3 طالبات في امتحانات الثانوية بكفرالشيخ

تعرضت ثلاث طالبات في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بكفر الشيخ لإصابات بالمغص، وإغماء، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "نهال إبراهيم كمال" بمدرسة محمد فريد الثانوية للبنات، مصابة بحالة إغماء، و"ياسمين عيد عبد المجيد" بمدرسة لطفى السيد مصابة بمغص، ورفضت نقلها إلى المستشفى، وتم إسعافها داخل اللجنة بواسطة فريق طبي. وفي مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات أصيبت الطالبة "آلاء محمد سالم" بحالة إغماء ليتم نقلها إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، ويتم إسعافها داخل المستشفى.
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شروط وتفاصيل تخصيص شقق أسر شهداء الجيش والشرطة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص وحدات سكنية من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة «سكن مصر، دار مصر، جنة» لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، من الوحدات المتاحة للبيع. فما الوحدات التي تنفذها الهيئة؟ وما مواصفات كل منها على حدة من حيث المساحات والتشطيب؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما اشتراطات كل مشروع منها؟ وهل يحق لهم بيعها بعد التخصيص أم لا؟
محور-محمد-نجيب

بدء التشغيل التجريبي لمحور محمد نجيب بعد تطويره

أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم في مدينة القاهرة الجديدة، من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، وهو أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، ويمر بالتجمعات الـ3 (الأول شمالاً، فالخامس، فالثالث جنوباً)، موضحاً أنه جارٍ استكمال الجزء الأخير من تقاطع المحور مع طريق العين السخنة إلى الدائرى الأوسطي بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

كيف تواجه الحكومة عشوائيات القاهرة التاريخية؟

ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، اجتماعا حضره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خالد عبد العال محافظ القاهرة. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تستهدف إحداث طفرة حقيقية في القاهرة، بهدف استعادة نشاطها الثقافي والحضاري والتراثي، مضيفا أن هذا أحد أهداف بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتمثل في أن تعود القاهرة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث.
السيسى-مع-مصطفى-مدبولى-و-عاصم-الجزار

السيسي يوجه بالتزام معايير الجودة في مشروعات الإسكان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووجه السيسي باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة قيمة مضافة لعملية التنمية في مصر، وعلى نحو يساهم في توفير خدمات متميزة للمواطنين، كما وجه بأن يراعى تشغيل المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في قطاع الطرق والمحاور بعد الانتهاء من توفير كافة الخدمات المطلوبة للتشغيل.
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