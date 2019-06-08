غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

عاصم الجزار وزير الإسكان

أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.

وتابع النجار، أنه بعد إنهاء إجراءات البنك يتعين على المواطن التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.من ناحية أخرى، عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان