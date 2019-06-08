إصابة طالب ثانوي بسبب التدافع في الدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
صورة أرشيفية
أصيب طالب يدعى "محمود إبراهيم سعد - 18 عامًا"، بمدرسة السيد سويلم بقرية الرياض التابعة لإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أول أيام ماراثون الثانوية العامة، باشتباه كسر في الذراع اليسرى وسحجات، أثناء التدافع للخروج من لجنة الامتحان في فترة الاستراحة بين مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ونقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر العام، لاتخاذ التدابير الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار أسرة الطالب المصاب.
في السياق ذاته، أصيب الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بجروح قطعية في الرأس، بمدرسة بطرة الثانوية بنين، التابعة لإدارة شربين التعليمية، نتيجة سقوط مروحة سقف على رأسه، وأصيب بجرح قطعي طوله 2 سم.
وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إلى إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، لتوفير الرعاية اللازمة
في السياق ذاته، أصيب الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بجروح قطعية في الرأس، بمدرسة بطرة الثانوية بنين، التابعة لإدارة شربين التعليمية، نتيجة سقوط مروحة سقف على رأسه، وأصيب بجرح قطعي طوله 2 سم.
وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إلى إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، لتوفير الرعاية اللازمة للطلاب، لافتا إلى استقرار حالة الطالب بعد إجراء الإسعافات اللازمة له.
ويؤدي43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي و8470 شعبة علمي رياضة، أول امتحانات الثانوية العامة، والتي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسط احتياطات وتأمينات أمنية عالية لنقل الامتحانات وتأمين اللجان.
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