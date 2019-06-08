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خدمة أمازون الجديدة تواجه العديد من الشكوك

تخطط شركة التسوق العملاقة عبر الإنترنت أمازون إلى إطلاق خدمة توصيل الطرود والطلبيات إلى منازل المتسوقين بواسطة استخدام طائرات مسيرة، لكنها لم تحدد موعد انطلاق الخدمة
تحرير:مي فؤاد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
شركة أمازون
شركة أمازون
في خطوة جديدة من نوعها تجاه تحقيق شركة أمازون لهدف ظل يراوغها على مدى سنوات؛ توصيل الطرود للزبائن خلال 30 دقيقة، امتلكت الشركة مجموعة من "طائرات بدون طيار" يمكنها توصيل هذه الطرود في المدة المحددة. على الرغم من أنها فكرة مثيرة وجديدة ومستقبلية، إلا أن أمازون لم تكشف الكثير عن تلك المهمة، ما يثير العديد من الشكوك حول تلك الخدمة. هناك العديد من الأسئلة حول خدمة الطائرات المسيرة، كيف ستتغلب الشركة على التحديات اللوجستية الكامنة، ما المناطق التي من المفترض أن تخدمها، أو لماذا تعد تلك الخدمة أفضل من وسائل الشركة الحالية لنقل الطرود.
على الرغم من التفاصيل الضئيلة التي عرضها مسؤولو الشركة في مؤتمر لاس فيجاس الأربعاء الماضي، لم يفصحوا عن الكثير فيما يتعلق بخدمة الطائرات بدون طيار الجديدة. أصبحت أمازون الآن مستعدة للقيام بأكثر من مجرد الحديث عن ذلك الاكتشاف. في مؤتمر Re: Mars لعملاق التجارة الإلكترونية، كشف جيف ويلك" الرئيس التنفيذي
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