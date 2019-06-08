خدمة أمازون الجديدة تواجه العديد من الشكوك

تخطط شركة التسوق العملاقة عبر الإنترنت أمازون إلى إطلاق خدمة توصيل الطرود والطلبيات إلى منازل المتسوقين بواسطة استخدام طائرات مسيرة، لكنها لم تحدد موعد انطلاق الخدمة

تحرير:مي فؤاد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

في خطوة جديدة من نوعها تجاه تحقيق شركة أمازون لهدف ظل يراوغها على مدى سنوات؛ توصيل الطرود للزبائن خلال 30 دقيقة، امتلكت الشركة مجموعة من "طائرات بدون طيار" يمكنها توصيل هذه الطرود في المدة المحددة. على الرغم من أنها فكرة مثيرة وجديدة ومستقبلية، إلا أن أمازون لم تكشف الكثير عن تلك المهمة، ما يثير العديد من الشكوك حول تلك الخدمة. هناك العديد من الأسئلة حول خدمة الطائرات المسيرة، كيف ستتغلب الشركة على التحديات اللوجستية الكامنة، ما المناطق التي من المفترض أن تخدمها، أو لماذا تعد تلك الخدمة أفضل من وسائل الشركة الحالية لنقل الطرود.

على الرغم من التفاصيل الضئيلة التي عرضها مسؤولو الشركة في مؤتمر لاس فيجاس الأربعاء الماضي، لم يفصحوا عن الكثير فيما يتعلق بخدمة الطائرات بدون طيار الجديدة. أصبحت أمازون الآن مستعدة للقيام بأكثر من مجرد الحديث عن ذلك الاكتشاف. في مؤتمر Re: Mars لعملاق التجارة الإلكترونية، كشف جيف ويلك" الرئيس التنفيذي

على الرغم من التفاصيل الضئيلة التي عرضها مسؤولو الشركة في مؤتمر لاس فيجاس الأربعاء الماضي، لم يفصحوا عن الكثير فيما يتعلق بخدمة الطائرات بدون طيار الجديدة.

أصبحت أمازون الآن مستعدة للقيام بأكثر من مجرد الحديث عن ذلك الاكتشاف. في مؤتمر Re: Mars لعملاق التجارة الإلكترونية، كشف جيف ويلك" الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في أمازون، عما يبدو أنه تصميم الشركة شبه النهائي لطائرة بدون طيار للتوصيل، قائلا إن الأدوات مثلها ستقدم حزما للعملاء في غضون أشهر قليلة.

من ناحية أخرى، لدى الخدمة الجديدة قيود تقنية وغيرها من القيود التي تشكل تحديا خطيرا من أين وكيف ستتمكن أمازون من استخدامها.

قال ويلك إن الطائرات بدون طيار ستكون قادرة على الطيران حتى 15 ميلا، لكن ممثل الأمازون اعترف بعد ذلك بأن المسافة هي إجمالي مجموعة الرحلات الجوية بدون طيار. هذا يعني أنه على الأكثر، سيكون بمقدورهم الطيران 7-1 / 2 ميل من مركز توزيع أمازون.

هذه مسافة قصيرة جدًا بالنظر إلى طبيعة معظم المدن الأمريكية، مع هذا النوع من النطاقات، لا يمكن للطائرات الوصول إليها عبر سان فرانسيسكو والعودة قبل احتياجها إلى إعادة الشحن.

هناك العديد من الأسباب التي تقيد نطاق الطائرات إلى أبعد من ذلك.

من المحتمل تمامًا، على سبيل المثال، ألا يكونوا قادرين على الطيران بعيدًا عند حمل طرود ثقيلة أو إذا كانوا يعملون على بطاريات قديمة أو مشحونة جزئيًا فقط. الرياح القاسية أو غيرها من الطقس العاصف يمكن أيضا أن تقلل من مداها.

كذلك يمكن التضاريس أن تشكل عائقا، كما أظهرت أمازون في مقطع ا فيديو توضيحي، أنها لا تستطيع الطيران فوق التلال أو فوق المباني الطويلة.

من المحتمل أيضًا أن تحتاج إلى الكثير من قواعد الطائرات بدون طيار، من المؤكد أن الكثير منها أكثر من مراكز التوزيع التي يبلغ عددها 75 مركزًا أو نحو ذلك أمريكا الشمالية اليوم.

من المحتمل أن تحتاج إلى عدة مناطق لتغطية مناطق مترو نيويورك أو سان فرانسيسكو.

من الممكن أن تحمل الطائرات بدون طيار، الأوزان الخفيفة فقط.

النطاق ليس هو التحدي الوحيد الذي يبدو أن خدمة الطائرة بدون طيار ستواجهه، البعض الآخر له علاقة مع حدود الحمل للأجهزة.

أضاف ويلك، أن الطائرات ستحمل عبوات تصل إلى خمسة أرطال. على الرغم من أن هذا قد لا يبدو كثيرًا، فقد أخبر الحضور في المؤتمر أن 75% إلى 90% من الحزم التي تقدمها أمازون اليوم هي في الحقيقة أعلى من خمسة أرطال، حسب مجلة"بيزنس إنسايدر".

لكن هذا لا يزال يستبعد جزءًا كبيرًا من عمليات التسليم، التي تشمل العديد من محتويات أمازون الأكبر، من بين أشياء أخرى، لن تتمكن الطائرات بدون طيار من توفير Xbox One ، أو معظم أكياس طعام القطط. لذلك، بالتأكيد، ربما لن يكون الأمر مفيدًا إذا طلبت طردا كبيرا أو ثقيلا.

يبدو أيضًا أن الطائرات بدون طيار ستقتصر على تقديم حزمة واحدة فقط -أو ربما مجموعة قليلة، طالما أنها لا تصل إلى حد الوزن- في وقت واحد، على الأقل للوهلة الأولى، يبدو هذا غير فعال بشكل رهيب، حتى السيارات الصغيرة التي يستخدمها الكثير من ناقلي شركة أمازون اليوم يمكن أن تحمل أكثر من ذلك بكثير، كما أنها لا تواجه أي مكان بالقرب من قيود الوزن نفسها، بينما يمكن أن تتعثر حركة المرور، إلا أنه يمكنهم أيضًا إجراء عمليات توصيل حزم متعددة في نفس الحي على نفس المسار دون الحاجة إلى العودة إلى قاعدة لإعادة الشحن.



يمكن أن تكون أزمة الهبوط مشكلة في العديد من الأماكن.

قال ويلك إن أنظمة الذكاء الاصطناعي للطائرات بدون طيار ذكية بما يكفي لتجنب معظم العقبات والمباني الطويلة والشاهقة.

على الرغم من ذلك، فمن المحتمل أن تكون تلك الخدمة عديمة الجدوى للملايين من عملاء أمازون، حوالي 71 % من المنازل الأمريكية هي مبانٍ شاهقة، حتى لو افترضنا أن كل واحد من هؤلاء يمتلك فناءً يمكن لطائرات الأمازون أن تهبط، لا يزال يترك حوالي 30% من المنازل التي من المحتمل أن تواجه تلك المشكلة.

غالبًا ما تتركز المباني التي تمتلك فناءً واسعًا في المناطق الحضرية الكثيفة. تلك هي أنواع المناطق التي تبدو طائرات أمازون أنها الأنسب لها، ستكون الخدمة قادرة على الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص من عدد محدود من القواعد. ستكون قادرة على تجنب حركة السيارات التي كثيرا ما تصيب تلك الأماكن.

لكن شرط أمازون بأن الطائرات بحاجة إلى مساحة أرض ستستبعد على الأرجح العديد من تلك الهياكل، ذلك لأن العديد من المباني متعددة الوحدات لا تحتوي على ساحات.

الأهم، أن العديد من الوحدات السكنية لا تحتوي على أبواب مفتوحة للخارج، لذلك لن تستطيع الطائرات الهبوط خارج الأبواب. ربما تستطيع أمازون وضع ترتيبات مع حارسي المباني لمساعدتهم على جمع الطرود التي يتم تسليمها إلى أسطح المنازل أو الساحات الخاصة بهم، ولكن من المحتمل أن يستغرق ذلك جهدا كبيرا ويستغرق وقتًا طويلا من الشركة.

لم يقدّر ممثلو أمازون بعد نسبة عمليات التسليم الحالية للشركة التي يمكن أن تخدمها الطائرات، نظرًا لجميع القيود التي يفرضونها على مجرد تقييد الوزن.

ماذا يحدث حال سقوط الطائرة من السماء؟

يبدو أن الكثير من الأشياء الأخرى تمثل تحديات أيضًا، ماذا يحدث عندما تسقط طائرة بدون طيار؟ حتى الصندوق الذي يبلغ وزنه خمسة أرطال يمكن أن يحدث الكثير من الضرر إذا سقط من ارتفاع، ماذا يحدث عندما تسقط طائرة بدون طيار نفسها من الجو؟



ربما تكون شركة أمازون صممت الطائرات بدون طيار مع مراعاة الأمان، لكن إذا كانت ستطير على ارتفاع لتوصيل الطرود، فمن المحتمل، حدوث خطأ ما، ربما تفشل إما بسبب نفاد بطاريتها أو تلف برنامجها.

كيف سيكون رد فعل الجمهور تجاه قواعد طائرات الأمازون بدون طيار التي تتواجد فوق منازلهم طوال اليوم؟

لدى شركة أمازون بعض الأسباب العملية لاستكشاف عملية تسليم الطائرات بدون طيار، تكاليف الشحن للشركة قد ترتفع، أعلنت شركة فيديكس إحدى أكبر شركات النقل السريع في العالم أنها لن تجدد عقدها مع أمازون، ما قد يعوق الدفع الكبير لعملاق التجارة الإلكترونية لتقديم شحن مجاني ليوم واحد للعملاء من خدمتها المميزة، واجهت الشركة انتقادات متكررة لظروف العمل التي يواجهها عمال الشحن والمستودعات.

كما أنه مازال أمام الشركة الكثير من الأسئلة للإجابة عليها.

هناك بعض الاستخدامات المشروعة والعملية للطائرات بدون طيار، تم اختبار بعض المستشفيات باستخدام طائرات بدون طيار لإيصال العينات الطبية بين المنشآت المختلفة، كما تم استخدام الطائرات بدون طيار لإيصال الإمدادات في البلدان النامية وغيرها من المناطق دون شبكات طرق جيدة، من المحتمل أن يكون هناك الكثير من التطورات في هذه التطبيقات، حيث يكون مقدار الوقت المستغرق لإجراء عملية التسليم أمرًا بالغ الأهمية حقًا أو عندما يكون استخدام سيارة أو شاحنة غير ممكن أو عملي.

لكن هذا ليس هو الحال عمومًا فيما تقدمه أمازون، على الأقل ليس في الولايات المتحدة أو في معظم البلدان التي تعمل فيها. هناك طرق جيدة عموما هنا.

يبدو أن مسؤولي الشركة راضون عن عرض طائراتهم الجديدة بدون طيار وإذكاء الضجة على خدمتهم الجديدة، لكن دون الإجابة على هذه الأسئلة، سيظل الجميع متشككا في خدمة أمازون الجديدة.