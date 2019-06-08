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شهر «بؤونة» مش بس تخزين للمونة.. مصر تستعد للحر

يعتبر التقويم المصري القديم أحد أدق التقويمات التي اعتمدها البشر وهو يسبق الهجري والميلادي وما زال أهالينا في الأرياف والصعيد يعتمدون عليه في الزراعة والحصاد
تحرير:أ.ش.أ ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
قديما اعتمد أجدادنا قدماء المصريين على الشهور القبطية، لتحديد الشهور الحارة والأخرى الباردة، وأيضا ارتبط الأمر بالزراعة والحصاد، ويتناقل أهالينا في محافظات الصعيد والريف أمثال عن هذه الشهور، فيقولون عن بؤونة الذي بدأ اليوم السبت، ويستمر حتى يوم 7 يوليو المقبل، «بؤونة نقل وتخزين المونة»، وذلك لأنه شهر تخزين الحبوب والمحصول، إلا أنه أيضا يطلق على «بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة»، ليكون ضيفا ثقيلا على مصر، وكأنه يدعم الارتفاع العالمي في درجة الحرارة، وظاهرة الاحتباس الحراري.
وبسبب سياسات الدول الصناعية واستمرار انبعاث الغازات، يشهد كوكبنا تغيرا مناخيا يمثل تهديدا قويا للبشر خلال القرن الـ21، وهناك تنبؤات بأن الأعوام المقبلة ستشهد ارتفاعا أكبر في درجات الحرارة، ما يؤثر على عمل الفرد وإنتاجه، بحسب دراسة علمية حديثة.اقرأ أيضا| طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطارويشتهر بؤونة
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في يومها العالمي.. المحيطات تحمل مواد سامة للأسماك

تلعب المحيطات دورا أساسيا في الحياة اليومية، كما يطلق عليها «رئة الكوكب»، حيث توفر معظم الأكسجين الذي نتنفسه، ولهذا كان لا بد من وجود يوم عالمي لها لرصد ما يفعله البشر بالمحيطات، والحث على سلامتها. يمثل الماء 71% من الأرض، حيث توجد أكبر المحيطات حول العالم، وكل منها له أهمية كبيرة في الملاحة البحرية، وغيرها من التعاملات الدولية. هذا العام، أطلق رئيس الجمعية العام حملة عالمية ضد التلوث البلاستيكي، الذي بدأ منذ عقود ومستمر حتى الآن، حيث أدى الاستخدام المفرط والارتفاع الكبير في استخدام البلاستيك إلى كارثة بيئية عالمية.
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هكذا يمكنك مواجهة الخوف من امتحانات الثانوية العامة

تقف أمام الساعة تحسب الساعات والدقائق والثواني المتبقية على أداء امتحان الثانوية العامة، فوقت المذاكرة انتهى والمراجعة على أشدها، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات، حيث تجلس في غرفتك أمام الكتب والأوراق الكثيرة والمتناثرة في كل مكان، لا تدري بأي شيء حولك سوى أنك على أعتاب مرحلة فارقة في حياتك، إما أن تكلل بالنجاح وتحصل على ما تريد أو لا يحالفك الحظ كثيرا، فلا تحصل إلا على مجموع جيد لكنه لا يدخلك الكلية التي طالما حلمت بها، والأهم من ذلك التركيز على يوم ما قبل الامتحان ويوم الامتحان نفسه، دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع Point Albert.
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كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما أنه لديه مجال مغناطيسي قوي، والمزيد من أقمار أي كوكب في المجموعة الشمسية، على الرغم من أنه معروف لدى علماء الفلك منذ العصور القديمة، إلا أن اختراع التلسكوب وظهور علم الفلك الحديث أظهر الكثير من التفاصيل حول هذا الكوكب. وكشفت وكالة ناسا أن كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الاثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
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السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

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بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
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