جريمة

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
انتحار
انتحار
فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
الواقعة الغريبة تلقى بها اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني المنصورة، بسقوط شخص من الدور التاسع من عمارة تحت الإنشاء بشارع قناة السويس. وبانتقال ضباط قسم ثان إلى مكان البلاغ، تبين أن الطفل يدعى "سعد.ش.
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«ابن عاق وأب ذبيح».. قصة جريمة هزت بني سويف

شهدت قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، جريمة بشعة بعد قيام صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية بقتل والده ذبحا بالسكين داخل منزله، بسبب مشادة كلامية بينهما بعد رفضه إعطاءه المال. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد قيام شاب يدعى "عبد الرحمن" 25 عامًا، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، بذبح والده، ويدعى "جابر" 50 عامًا، عامل بمصنع دهانات ومقيم بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، بآلة حادة "سكين"، ما تسبب فى وفاته نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرقبة طوله 7 سنتيمترات.
انتحار

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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«أبو عيطة».. هنا يبدأ الإرهاب وينتهي

في 19 فبراير 2018 بدأت الأجهزة الأمنية في مصر شن عمليات مكبرة للقضاء على الإرهاب بسيناء، وتطهير المنطقة التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، وآخرها الهجوم على كمين للشرطة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أسفر عن استشهاد 7 من عناصر الشرطة، ومقتل عدد من الإرهابيين، ولاحقت الشرطة الإرهابيين بدائرة قسم شرطة العريش، حيث لاذوا بالفرار إلى منطقة أبو عيطة، متخذين من بعض المنازل ملاذا لهم وبادروا بإطلاق النيران على الشرطة.
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جثة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
جثة طفل

مأساة بين السما والأرض.. مصرع طفل دهسه أسانسير

شهدت منطقة الدواجن بالمعصرة، حادثا مأساويا عقب مصرع طفل وإصابة والده بإصابات متفرقة بعدما علق بهما مصعد بأحد الطوابق بالعقار الذي يسكنه، ودهس الأول وأصاب الثاني خلال محاولتهما الخروج من المصعد، وتم نقل جثة الطفل ووالده المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة. تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالى، بوجود طفل متوفى، ورجل مصاب بمنطقة الدواجن، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة العثور على جثة "محمد. أ"، 10 سنوات، وإصابة والده.
جثة

لحظة قتل أب أمام أطفاله بشبرا الخيمة (فيديو)

«محمد فوزي» رجل أربعيني، يعمل سائقا في المطار، طلق زوجته التي يكبرها بـ15 عاما، بعد زواج دام 6 سنوات، بسبب اقتراض زوجته أكثر من قرض، وعدم قدرتها على سداد القروض، على الرغم من تشديده عليها عدم الاقتراض، فإنها خالفت أوامره فطلقها بعد أن تراكمت الديون عليها، وكان قد أنجب منها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتوأمين "ولد وبنت" 3 سنوات. بطلاق «محمد» زوجته خسر صديق عمره «محمود راضي» الذي كان سببا في زواج «محمد»، وذلك بعد أن رشح «محمود» لصديقه شقيقة زوجته للزواج بها، إلا أنه بعد الانفصال نشبت المشكلات بينهما.
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