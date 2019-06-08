معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

انتحار

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.

الواقعة الغريبة تلقى بها اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني المنصورة، بسقوط شخص من الدور التاسع من عمارة تحت الإنشاء بشارع قناة السويس. وبانتقال ضباط قسم ثان إلى مكان البلاغ، تبين أن الطفل يدعى "سعد.ش.